התקינו Scoold בלחיצה אחת.
פלטפורמת שאלות ותשובות בסגנון Stack Overflow באירוח עצמי לצוותים, לכיתות ו-לשיתוף ידע פנימי.
בחרו תוכנית VPS עבור Scoold
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Scoold
Scoold היא פלטפורמת שאלות ותשובות (Q&A) ושיתוף ידע בקוד פתוח, בהשראת Stack Overflow, שנבנתה במיוחד עבור צוותים, בתי ספר וארגונים שזקוקים למקום מובנה ללכידת שאלות, תשובות וידע ארגוני. ה-frontend של Spring Boot בפורמט JAR יחיד משולב עם ה-backend של Para, שמטפל באימות, חיפוש והתמדה, ונשלח בחבילה זו עם אחסון H2 מובנה, מוכן לשימוש בהפעלה ראשונה.
אירוח עצמי של Scoold שומר כל שאלה, תשובה, הצבעה וזהות משתמש ב-VPS שלכם במקום שירות שאלות ותשובות (Q&A) של צד שלישי מבוסס SaaS. אין עמלות לפי משתמש, אין נעילת ספק על בסיס הידע שלכם, ורישיון Apache 2.0 מאפשר לכם להתאים אישית כללי הצבעה, תגים, מרחבים וספקי אימות כדי להתאים לאופן שבו הצוות שלכם עובד בפועל.
פיצ'רים עיקריים של Scoold
זרימת עבודה Stack Overflow
הצבעה, תשובות מאושרות, מוניטין, תגים ותגיות מעניקים לתורמים את אותו זרימת שאלות ותשובות מוכרת כמו ב-Stack Overflow הציבורי, ללא עקומת למידה עבור חברי צוות חדשים.
מרחבים לצוותים
קבצו שאלות ומשתמשים למרחבים מבודדים, כך שהנדסה, תמיכה ומשאבי אנוש יוכלו לשתף התקנת Scoold אחת מבלי שהתוכן שלהם יזלוג אחד לשני.
Para backend מצורף
שרת יישומי Para נפרס לצד Scoold ומאותחל אוטומטית בהפעלה הראשונה, כך שאימות, חיפוש ואחסון פועלים ללא צורך בהגדרה נפרדת.
התחברות חברתית ו-LDAP
היכנסו באמצעות Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, או אימייל וסיסמה — בחרו את ספקי הזהויות שהארגון שלכם כבר משתמש בהם, מבלי לכתוב קוד אימות מותאם אישית.
Markdown ו-בלוקי קוד
GitHub-flavored markdown עם בלוקי קוד עם הדגשת תחביר, טבלאות, רשימות משימות ואמוג'י הופכים את Scoold להתאמה טבעית עבור צוותי הנדסה המתעדים בעיות ופתרונות טכניים.
REST API ו-webhooks
ממשק REST של OpenAPI 3.0 ו-webhooks חתומים מאפשרים לכם לתסרט דיווחים, לייבא תוכן שאלות ותשובות מדור קודם, ולחבר את Scoold לצ'אט, ל-Zapier, או לאוטומציה שלכם.
למה להריץ את Scoold על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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