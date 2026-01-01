Scoold היא פלטפורמת שאלות ותשובות (Q&A) ושיתוף ידע בקוד פתוח, בהשראת Stack Overflow, שנבנתה במיוחד עבור צוותים, בתי ספר וארגונים שזקוקים למקום מובנה ללכידת שאלות, תשובות וידע ארגוני. ה-frontend של Spring Boot בפורמט JAR יחיד משולב עם ה-backend של Para, שמטפל באימות, חיפוש והתמדה, ונשלח בחבילה זו עם אחסון H2 מובנה, מוכן לשימוש בהפעלה ראשונה.

אירוח עצמי של Scoold שומר כל שאלה, תשובה, הצבעה וזהות משתמש ב-VPS שלכם במקום שירות שאלות ותשובות (Q&A) של צד שלישי מבוסס SaaS. אין עמלות לפי משתמש, אין נעילת ספק על בסיס הידע שלכם, ורישיון Apache 2.0 מאפשר לכם להתאים אישית כללי הצבעה, תגים, מרחבים וספקי אימות כדי להתאים לאופן שבו הצוות שלכם עובד בפועל.