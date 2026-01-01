GPT-Researcher הוא סוכן AI אוטונומי בקוד פתוח שנועד לבצע מחקר מקוון מקיף על כל נושא. היא משתמשת בגישת ריבוי סוכנים — סוכן מתכנן מפרק את השאלה לתת-שאלות, סוכני מחקר אוספים מידע מעשרות מקורות בו-זמנית, וסוכן כותב מסנתז את הממצאים לדו"ח מובנה ומצוטט. גישה מקבילה זו מפחיתה באופן דרמטי את הזמן הנדרש לייצר תוכן ברמת מחקר בהשוואה לגלישה ידנית או להנחיות LLM של שאילתה בודדת.

אירוח עצמי של GPT-Researcher מעניק לכם שליטה מלאה על אילו ספקי LLM וממשקי API לחיפוש אתם מתחברים, אילו נתונים מעובדים וכיצד דוחות מאוחסנים. הפעלתו על שרת VPS משלכם פירושו שנושאי מחקר רגישים נשארים בתשתית שלכם, ללא מגבלות שימוש משירותים מתארחים של צד שלישי.