Docmost היא חלופה מודרנית, בקוד פתוח ל-Notion ול-Confluence שתוכננה עבור צוותים הזקוקים לעריכה שיתופית בזמן אמת ללא פשרות על פרטיות של פלטפורמות אירוח בענן. משתמשים מרובים יכולים לערוך את אותו עמוד בו-זמנית עם סנכרון ללא התנגשויות, בעוד שמרחבים מספקים הפרדה ברורה בין צוותים, פרויקטים או מחלקות.

אירוח עצמי של Docmost על ה-VPS שלכם אומר שהתיעוד הפנימי שלכם, ההחלטות האדריכליות ותוכן בסיס הידע הרגיש שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. ה-PostgreSQL הכלול וזיכרון המטמון Redis מספקים את הביצועים והאמינות שעריכה שיתופית דורשת, עם אחסון קבוע המגן על התיעוד שלכם לאורך עדכונים.