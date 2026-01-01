פרוסו את Docmost בלחיצה אחת.
פלטפורמת ויקי שיתופית בקוד פתוח עם עריכה משותפת בזמן אמת, דיאגרמות ומרחבי צוות.
בחרו תוכנית VPS עבור Docmost
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Docmost
Docmost היא חלופה מודרנית, בקוד פתוח ל-Notion ול-Confluence שתוכננה עבור צוותים הזקוקים לעריכה שיתופית בזמן אמת ללא פשרות על פרטיות של פלטפורמות אירוח בענן. משתמשים מרובים יכולים לערוך את אותו עמוד בו-זמנית עם סנכרון ללא התנגשויות, בעוד שמרחבים מספקים הפרדה ברורה בין צוותים, פרויקטים או מחלקות.
אירוח עצמי של Docmost על ה-VPS שלכם אומר שהתיעוד הפנימי שלכם, ההחלטות האדריכליות ותוכן בסיס הידע הרגיש שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. ה-PostgreSQL הכלול וזיכרון המטמון Redis מספקים את הביצועים והאמינות שעריכה שיתופית דורשת, עם אחסון קבוע המגן על התיעוד שלכם לאורך עדכונים.
פיצ'רים עיקריים של Docmost
עריכה שיתופית בזמן אמת
מספר חברי צוות יכולים לערוך את אותו עמוד במקביל עם סנכרון ללא התנגשויות שמרגיש מיידי וטבעי.
שרטוט מובנה
Draw.io, Excalidraw, and Mermaid זמינים ישירות בעורך, כך שתיעוד ויזואלי נשאר לצד תוכן כתוב.
ארגון מבוסס חלל
הפרידו תוכן לפי צוות, פרויקט או מחלקה עם מרחבים נפרדים, לכל אחד מהם חברים והגדרות הרשאות משלו.
הרשאות מפורטות
קבוצות משתמשים ובקרות גישה ברמת העמוד מאפשרות לכם לשתף את התוכן הנכון עם האנשים הנכונים ברחבי הארגון שלכם.
היסטוריית גרסאות מלאה
כל שינוי נרשם, כך שתוכלו לסקור גרסאות קודמות או לשחזר גרסה קודמת של כל עמוד בכל עת.
למה להריץ את Docmost על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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