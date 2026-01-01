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כלי למעקב אחר באגים בקוד פתוח לצוותי תוכנה, לתיעוד ליקויים, לניהול בקשות פיצ'רים ולתיאום תהליכי עבודה בפרויקטים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MantisBT
ה-MantisBT (Mantis Bug Tracker) הוא כלי מעקב אחר באגים בקוד פתוח ותיק, שנכתב ב-PHP, המשמש צוותי תוכנה לרישום באגים, ניהול בקשות תכונה ותיאום עבודה על פני מספר פרויקטים. בנוי סביב תהליכי עבודה הניתנים להתאמה אישית, הרשאות מדויקות לכל פרויקט והתראות דוא"ל, הוא מתמקד בדיסציפלינה של ניהול בעיות ללא העומס של חבילות ניהול פרויקטים מלאות.
אירוח עצמי של ה-MantisBT שומר על פגמים מדווחים, קבצים מצורפים ודיונים פנימיים על תשתית שאתם שולטים בה — חיוני לארגונים שדוחות הבאגים שלהם מכילים שלבי שחזור, נתוני לקוחות או קוד קנייני. פריסה זו מגיעה עם MariaDB להיסטוריית בעיות עמידה ומבטלת את עלויות הרישוי לכל משתמש הנגבות על ידי כלי מעקב מסחריים רבים אחר באגים.
פיצ'רים עיקריים של MantisBT
תהליכי עבודה גמישים
הגדירו מעברי סטטוס, מצבי פתרון וכללי גישה לפי פרויקט, כך שהמעקב ישקף כיצד כל צוות מעביר בפועל עבודה מדיווח לפתרון.
הרשאות מגורענות
בקרת גישה מבוססת תפקידים ברמת הפרויקט, הקטגוריה והשדה משאירה נושאים רגישים גלויים רק לאנשים שצריכים לראות אותם.
התראות אימייל
כללי דוא"ל הניתנים להגדרה מתריעים בפני מדווחים, מטפלים וצופים כאשר מצבם של נושאים משתנה, ובכך מבטיחים שאף פגם או בקשת פיצ'ר לא יתפספס.
שדות מותאמים ומסננים
הוסיפו שדות מותאמים אישית שרירותיים לבעיות ושמרו מסננים מורכבים כתצוגות בשם כדי למיין אלפי דוחות מבלי לאבד הקשר.
ארכיטקטורת חיבורים
מערכת אקולוגית ענפה של תוספים מרחיבה את MantisBT עם אינטגרציה לבקרת גרסאות, שיטות אימות נוספות ותוספים לדיווח.
REST ו-SOAP APIs
ממשקי REST ו-SOAP מאפשרים לכם לתסרט יצירת בעיות, לבצע אוטומציה של מיון, ולשלב את מערכת המעקב עם צינורות CI או כלים חיצוניים.
למה להריץ את MantisBT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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