ה-MantisBT (Mantis Bug Tracker) הוא כלי מעקב אחר באגים בקוד פתוח ותיק, שנכתב ב-PHP, המשמש צוותי תוכנה לרישום באגים, ניהול בקשות תכונה ותיאום עבודה על פני מספר פרויקטים. בנוי סביב תהליכי עבודה הניתנים להתאמה אישית, הרשאות מדויקות לכל פרויקט והתראות דוא"ל, הוא מתמקד בדיסציפלינה של ניהול בעיות ללא העומס של חבילות ניהול פרויקטים מלאות.

אירוח עצמי של ה-MantisBT שומר על פגמים מדווחים, קבצים מצורפים ודיונים פנימיים על תשתית שאתם שולטים בה — חיוני לארגונים שדוחות הבאגים שלהם מכילים שלבי שחזור, נתוני לקוחות או קוד קנייני. פריסה זו מגיעה עם MariaDB להיסטוריית בעיות עמידה ומבטלת את עלויות הרישוי לכל משתמש הנגבות על ידי כלי מעקב מסחריים רבים אחר באגים.