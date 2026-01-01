עד 69% הנחה עבור Cal.com

Deploy Cal.com in one click installation.

Open-source scheduling platform for booking meetings with calendar sync, payments, and full data ownership.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
Deploy Cal.com in one click installation.

בחרו תוכנית VPS עבור Cal.com

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Cal.com

Cal.com is the open-source alternative to Calendly, giving individuals and businesses complete control over their scheduling infrastructure. With calendar integrations across Google, Outlook, and Apple, built-in video conferencing, Stripe payment processing, and white-label customization, it covers the full range of professional booking needs in one platform.

Self-hosting Cal.com on your VPS eliminates per-user subscription costs, keeps sensitive scheduling and client data under your control, and gives you the freedom to customize booking pages, workflows, and integrations without platform restrictions.

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מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Cal.com

Calendar Sync

Connects with Google Calendar, Outlook, and Apple Calendar to prevent double-booking across all your accounts automatically.

Payment Collection

Accept fees during the booking process through native Stripe integration, removing the need for separate invoicing tools.

White-Label Booking Pages

Fully branded booking pages embed directly on your website so clients never leave your domain during the scheduling experience.

Team Scheduling

Round-robin distribution and collective availability make it easy to route meetings to the right team member automatically.

Workflow Automation

Webhooks, email reminders, and SMS notifications reduce no-shows and keep both parties informed without manual follow-up.

למה להריץ את Cal.com על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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