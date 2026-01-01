Foundry Virtual Tabletop היא הפלטפורמה המובילה, מסחרית אך באירוח עצמי, להפעלת משחקי תפקידים שולחניים באופן מקוון. בנויה על מנוע JavaScript מודולרי עם תמיכה עמוקה ב-Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, ועשרות מערכות אחרות באמצעות מודולים קהילתיים, היא מספקת תאורה דינמית ברמה מקצועית, קו ראייה, אסימונים מונפשים, אוטומציה של הטלת קוביות, ושפת מאקרו נרחבת למכניקות משחק מותאמות אישית.

אירוח עצמי של Foundry ב-VPS שלכם שומר על כל קמפיין, דף דמות ומפת קרב בשליטתכם הישירה — ללא עמלות SaaS לפי סשן, ללא עלויות ענן חודשיות, וללא גישת צד שלישי לנתוני המשחק של השחקנים שלכם. רישיון Foundry בתשלום נדרש ונרכש פעם אחת מ-foundryvtt.com.