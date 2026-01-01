עד 69% הנחה עבור Foundry VTT

התקינו Foundry VTT בלחיצה אחת.

פלטפורמת שולחן וירטואלי מובילה להפעלת מפגשי RPG שולחניים אונליין עם מפות, דפי דמויות, אוטומציה ושילוב קול/וידאו.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Foundry VTT בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Foundry VTT

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Foundry VTT

Foundry Virtual Tabletop היא הפלטפורמה המובילה, מסחרית אך באירוח עצמי, להפעלת משחקי תפקידים שולחניים באופן מקוון. בנויה על מנוע JavaScript מודולרי עם תמיכה עמוקה ב-Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, ועשרות מערכות אחרות באמצעות מודולים קהילתיים, היא מספקת תאורה דינמית ברמה מקצועית, קו ראייה, אסימונים מונפשים, אוטומציה של הטלת קוביות, ושפת מאקרו נרחבת למכניקות משחק מותאמות אישית.

אירוח עצמי של Foundry ב-VPS שלכם שומר על כל קמפיין, דף דמות ומפת קרב בשליטתכם הישירה — ללא עמלות SaaS לפי סשן, ללא עלויות ענן חודשיות, וללא גישת צד שלישי לנתוני המשחק של השחקנים שלכם. רישיון Foundry בתשלום נדרש ונרכש פעם אחת מ-foundryvtt.com.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Foundry VTT

תאורה וראייה דינמית

ערפל קרב מבוסס-אריחים, חישובי קו ראייה, מקורות אור דינמיים, וראייה מבוססת אסימון מעניקים לשחקנים חווית זחילה בצינוקים באיכות קולנועית.

שוק מערכות ומודולים

תמיכה מובנית ב-D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, ו-100+ מערכות אחרות באמצעות מודולים קהילתיים וחבילות תוכן.

אוטומציית קוביות

מטיל קוביות מובנה עם אינטגרציה לצ'אט, מנתח נוסחאות, וחוקים מותאמים למערכת שמבצעים אוטומציה של גלגולי התקפה, נזק, גלגולי הצלה ובדיקות מיומנות.

צ'אט קולי ווידאו

ערוצי קול ווידאו אופציונליים של WebRTC פועלים ישירות ב-Foundry, כך שקבוצות לא צריכות את Discord, Zoom, או כלים חיצוניים אחרים.

מאקרו ו-JavaScript

מערכת מאקרו מלאה עם גישת JavaScript למצב המשחק מאפשרת למנהלי משחק להפוך מכניקות מורכבות לאוטומטיות, לבנות כפתורים מותאמים אישית, וליצור סצנות דינמיות.

קמפיינים מתמשכים

עולמות, דמויות, יומנים, סצנות ונתוני שחקנים נשמרים בין סשנים ושורדים עדכוני קונטיינר באמצעות ווליום יחיד בעל שם.

למה להריץ את Foundry VTT על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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