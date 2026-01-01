התקינו Foundry VTT בלחיצה אחת.
פלטפורמת שולחן וירטואלי מובילה להפעלת מפגשי RPG שולחניים אונליין עם מפות, דפי דמויות, אוטומציה ושילוב קול/וידאו.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop היא הפלטפורמה המובילה, מסחרית אך באירוח עצמי, להפעלת משחקי תפקידים שולחניים באופן מקוון. בנויה על מנוע JavaScript מודולרי עם תמיכה עמוקה ב-Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, ועשרות מערכות אחרות באמצעות מודולים קהילתיים, היא מספקת תאורה דינמית ברמה מקצועית, קו ראייה, אסימונים מונפשים, אוטומציה של הטלת קוביות, ושפת מאקרו נרחבת למכניקות משחק מותאמות אישית.
אירוח עצמי של Foundry ב-VPS שלכם שומר על כל קמפיין, דף דמות ומפת קרב בשליטתכם הישירה — ללא עמלות SaaS לפי סשן, ללא עלויות ענן חודשיות, וללא גישת צד שלישי לנתוני המשחק של השחקנים שלכם. רישיון Foundry בתשלום נדרש ונרכש פעם אחת מ-foundryvtt.com.
פיצ'רים עיקריים של Foundry VTT
תאורה וראייה דינמית
ערפל קרב מבוסס-אריחים, חישובי קו ראייה, מקורות אור דינמיים, וראייה מבוססת אסימון מעניקים לשחקנים חווית זחילה בצינוקים באיכות קולנועית.
שוק מערכות ומודולים
תמיכה מובנית ב-D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, ו-100+ מערכות אחרות באמצעות מודולים קהילתיים וחבילות תוכן.
אוטומציית קוביות
מטיל קוביות מובנה עם אינטגרציה לצ'אט, מנתח נוסחאות, וחוקים מותאמים למערכת שמבצעים אוטומציה של גלגולי התקפה, נזק, גלגולי הצלה ובדיקות מיומנות.
צ'אט קולי ווידאו
ערוצי קול ווידאו אופציונליים של WebRTC פועלים ישירות ב-Foundry, כך שקבוצות לא צריכות את Discord, Zoom, או כלים חיצוניים אחרים.
מאקרו ו-JavaScript
מערכת מאקרו מלאה עם גישת JavaScript למצב המשחק מאפשרת למנהלי משחק להפוך מכניקות מורכבות לאוטומטיות, לבנות כפתורים מותאמים אישית, וליצור סצנות דינמיות.
קמפיינים מתמשכים
עולמות, דמויות, יומנים, סצנות ונתוני שחקנים נשמרים בין סשנים ושורדים עדכוני קונטיינר באמצעות ווליום יחיד בעל שם.
למה להריץ את Foundry VTT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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