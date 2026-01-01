פרוסו את Koffan בלחיצה אחת.
אפליקציית רשימת קניות קלה במיוחד באירוח עצמי לזוגות ולמשפחות, עם סנכרון בזמן אמת, מצב לא מקוון והתקנת PWA.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Koffan
Koffan היא אפליקציית רשת לרשימת קניות באירוח עצמי, שנבנתה עבור זוגות, משפחות ומשקי בית משותפים. היא מסתנכרנת בזמן אמת בין טלפונים, טאבלטים ומחשבים שולחניים באמצעות WebSockets, עובדת במצב לא מקוון כאפליקציית רשת מתקדמת (Progressive Web App), ומארגנת מוצרים למקטעים מותאמים אישית עם השלמה אוטומטית משוערת הנשענת על היסטוריית הרכישות שלכם.
אירוח עצמי של Koffan על VPS שומר את רשימת הקניות הביתית על תשתית שאתם שולטים בה במקום על SaaS לקניות. כתובה ב-Go עם מסד נתונים SQLite מוטמע, היא פועלת עם כ-2.5 מגה-בייט של זיכרון RAM וטביעת רגל של 16 מגה-בייט בדיסק, מגיעה עם תרגומים לשלוש עשרה שפות, כוללת הגנה מפני התקפות כוח גס בכניסה, וחושפת REST API אופציונלי עבור אוטומציות, העברות ואינטגרציות.
פיצ'רים עיקריים של Koffan
סנכרון בזמן אמת
עדכונים חיים המגובים ב-WebSocket שומרים על כל בני הבית באותה רשימה, כאשר פריטים מתווספים, מסומנים או נערכים.
לא מקוון PWA
התקינו למסך הבית של הטלפון שלכם והמשיכו להוסיף או לסמן פריטים ללא חיבור — השינויים יסונכרנו כשתחזרו להיות מחוברים.
מספר רשימות
צרו רשימות נפרדות לפי חנות או מטרה עם אייקונים מותאמים אישית, ועשו שימוש חוזר במקטעי מוצרים כמו מוצרי חלב, ירקות או ניקיון.
טביעת רגל קלה במיוחד
נכתב ב-Go על בסיס נתונים SQLite — בסביבות 16 MB בדיסק ו-2.5 MB זיכרון RAM, אידיאלי אפילו לתוכנית ה-VPS הקטנה ביותר.
השלמה אוטומטית חכמה
חיפוש גמיש מציע מוצרים מהיסטוריית הקניות הקודמת שלכם וזוכר לאיזו קטגוריה כל פריט שייך.
גישה ל-REST API
אסימון API אופציונלי פותח גישה תכנותית עבור אוטומציות, אינטגרציות, והעברת רשימות בין מופעים.
למה להריץ את Koffan על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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