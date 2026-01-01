Koffan היא אפליקציית רשת לרשימת קניות באירוח עצמי, שנבנתה עבור זוגות, משפחות ומשקי בית משותפים. היא מסתנכרנת בזמן אמת בין טלפונים, טאבלטים ומחשבים שולחניים באמצעות WebSockets, עובדת במצב לא מקוון כאפליקציית רשת מתקדמת (Progressive Web App), ומארגנת מוצרים למקטעים מותאמים אישית עם השלמה אוטומטית משוערת הנשענת על היסטוריית הרכישות שלכם.

אירוח עצמי של Koffan על VPS שומר את רשימת הקניות הביתית על תשתית שאתם שולטים בה במקום על SaaS לקניות. כתובה ב-Go עם מסד נתונים SQLite מוטמע, היא פועלת עם כ-2.5 מגה-בייט של זיכרון RAM וטביעת רגל של 16 מגה-בייט בדיסק, מגיעה עם תרגומים לשלוש עשרה שפות, כוללת הגנה מפני התקפות כוח גס בכניסה, וחושפת REST API אופציונלי עבור אוטומציות, העברות ואינטגרציות.