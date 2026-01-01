SFTPGo הוא שרת העברת קבצים בקוד פתוח, עשיר בתכונות, הבנוי סביב ארכיטקטורה מונחית אירועים. הוא תומך בפרוטוקולים מרובים מפריסה אחת — SFTP, FTPS, WebDAV ו-HTTP/HTTPS — לצד מספר רב של אחסוני קצה (backends) הכוללים מערכות קבצים מקומיות, Amazon S3, Google Cloud Storage ו-Azure Blob Storage. ממשק WebAdmin מובנה מעניק למנהלים שליטה מלאה על משתמשים, קבוצות, מכסות ומדיניות גישה, בעוד שממשק WebClient מאפשר למשתמשי קצה לנהל את הקבצים שלהם ישירות בדפדפן ללא צורך בתוכנה נוספת.

אירוח עצמי של SFTPGo ב-VPS שלכם משאיר את תשתית העברת הקבצים בשליטתכם. אתם קובעים את מדיניות שמירת הנתונים, כללי הגישה ואחסוני הקצה — ללא עמלות לכל משתמש, ללא מגבלות שימוש וללא נתונים העוזבים את התשתית שלכם.