פריסת SFTPGo בלחיצה אחת.
שרת העברת קבצים עשיר בתכונות, מונחה אירועים, התומך ב-SFTP, FTP, WebDAV ו-HTTP, עם ממשק ניהול אינטרנטי מובנה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SFTPGo
SFTPGo הוא שרת העברת קבצים בקוד פתוח, עשיר בתכונות, הבנוי סביב ארכיטקטורה מונחית אירועים. הוא תומך בפרוטוקולים מרובים מפריסה אחת — SFTP, FTPS, WebDAV ו-HTTP/HTTPS — לצד מספר רב של אחסוני קצה (backends) הכוללים מערכות קבצים מקומיות, Amazon S3, Google Cloud Storage ו-Azure Blob Storage. ממשק WebAdmin מובנה מעניק למנהלים שליטה מלאה על משתמשים, קבוצות, מכסות ומדיניות גישה, בעוד שממשק WebClient מאפשר למשתמשי קצה לנהל את הקבצים שלהם ישירות בדפדפן ללא צורך בתוכנה נוספת.
אירוח עצמי של SFTPGo ב-VPS שלכם משאיר את תשתית העברת הקבצים בשליטתכם. אתם קובעים את מדיניות שמירת הנתונים, כללי הגישה ואחסוני הקצה — ללא עמלות לכל משתמש, ללא מגבלות שימוש וללא נתונים העוזבים את התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של SFTPGo
תמיכה בריבוי נהלים
SFTP, FTPS, WebDAV ו-HTTP/HTTPS כולם מוגשים משרת יחיד, כך שלקוחות המתחברים עם כל פרוטוקול סטנדרטי נתמכים ללא פריסות נוספות.
ניהול אתרים
ממשק WebAdmin מלא מבוסס דפדפן לניהול משתמשים, קבוצות, תיקיות, מכסות וכללי אירועים ללא כל גישת שורת פקודה.
מערכות אחסון מרובות
התחברו לאחסון מקומי, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, או לשרתי SFTP מרוחקים והציגו אותם כעץ ספריות מאוחד למשתמשים.
אוטומציה מונעת-אירועים
הגדירו כללים המפעילים Webhooks, התראות אימייל או סקריפטים מותאמים אישית באירועי קבצים כמו העלאות, הורדות או מחיקות.
מכסות למשתמש
אכפו מגבלות אחסון ורוחב פס עצמאיות לכל משתמש או לכל תיקייה כדי למנוע מחשבון יחיד לצרוך משאבים מוגזמים.
אימות דו-שלבי
אימות דו-שלבי מבוסס TOTP עבור חשבונות מנהל ומשתמשי קצה כאחד מוסיף שכבת הגנה קריטית מפני גישה בלתי מורשית.
למה להריץ את SFTPGo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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