התקנת RSS Bridge בלחיצה אחת.
גשר באירוח עצמי שהופך אתרים ללא RSS לעדכונים נקיים וניתנים להרשמה לכל קורא.
בחרו תוכנית VPS עבור RSS Bridge
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RSS Bridge
RSS Bridge הוא שירות PHP בקוד פתוח שמייצר פידים של RSS ו-Atom עבור אתרים שכבר לא מפרסמים אותם – רשתות חברתיות, פלטפורמות וידאו, פורטלי חדשות, שרשורי פורומים, והזנב הארוך של דפים שהפסיקו בשקט לפרסם פידים בעשור האחרון. הוא מגיע עם מאות גשרים מתוחזקים על ידי הקהילה וחושף כל אחד מהם ככתובת URL יציבה של פיד שאליה ניתן להירשם מכל קורא.
אירוח עצמי של RSS Bridge על שרת VPS משלכם שומר על רשימת הקריאה שלכם פרטית, עוקף את מגבלות הקצב וזמני ההשבתה של מופעים ציבוריים המגיעים עם פריסות קהילתיות משותפות, ומאפשר לכם להגדיר בדיוק אילו גשרים המופע שלכם חושף. בשילוב עם קורא באירוח עצמי כמו FreshRSS או CommaFeed, זה מחזיר לכם את השליטה על האופן שבו אתם צורכים את הרשת הפתוחה.
פיצ'רים עיקריים של RSS Bridge
מאות גשרים
צרו פידים מערוצי YouTube, מצירי זמן של Mastodon, מקהילות Reddit, מדפי Bandcamp, מגרסאות GitHub, מאתרי חדשות, וממקורות רבים נוספים באופן מובנה.
מספר פורמטים של פיד
הגישו כל מקור כ-Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML, או טקסט רגיל, כך שכל קורא, סורק או צרכן webhook יוכל להשתמש בו.
גשר whitelist
להגביל את המופע שלך לקבוצה מנוהלת של גשרים באמצעות
whitelist.txt כדי לשלוט בשימוש במשאבים וכדי למנוע חשיפת סקרייפרים בשימוש נדיר.
אחזור ברמת דפדפן
אורז את curl-impersonate כך שבקשות ייראו כמו דפדפן Chrome אמיתי, ועובר אתרים שחוסמים לקוחות HTTP סטנדרטיים.
גשרים מותאמים אישית
הכניסו קובצי
Bridge.php משלכם לתוך כרך התצורה כדי לגרד כל אתר שאתם צריכים מבלי לפצל את הפרויקט.
אין צורך בחשבונות
ממשק משתמש אינטרנטי חסר מצב, ללא משתמשים, ללא מסד נתונים וללא הרשמה — כתובות אתרי פיד הן המצב המתמשך היחיד.
למה להריץ את RSS Bridge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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