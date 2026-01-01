RSS Bridge הוא שירות PHP בקוד פתוח שמייצר פידים של RSS ו-Atom עבור אתרים שכבר לא מפרסמים אותם – רשתות חברתיות, פלטפורמות וידאו, פורטלי חדשות, שרשורי פורומים, והזנב הארוך של דפים שהפסיקו בשקט לפרסם פידים בעשור האחרון. הוא מגיע עם מאות גשרים מתוחזקים על ידי הקהילה וחושף כל אחד מהם ככתובת URL יציבה של פיד שאליה ניתן להירשם מכל קורא.

אירוח עצמי של RSS Bridge על שרת VPS משלכם שומר על רשימת הקריאה שלכם פרטית, עוקף את מגבלות הקצב וזמני ההשבתה של מופעים ציבוריים המגיעים עם פריסות קהילתיות משותפות, ומאפשר לכם להגדיר בדיוק אילו גשרים המופע שלכם חושף. בשילוב עם קורא באירוח עצמי כמו FreshRSS או CommaFeed, זה מחזיר לכם את השליטה על האופן שבו אתם צורכים את הרשת הפתוחה.