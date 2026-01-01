התקינו את CoreControl בלחיצה אחת.
לוח מחוונים לתשתית באירוח עצמי לניהול שרתים, ניטור זמינות יישומים והצגה ויזואלית של טופולוגיית הרשת שלך.
בחרו תוכנית VPS עבור CoreControl
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CoreControl
CoreControl הוא לוח בקרה לתשתית באחסון עצמי, שמספק לצוותים וליחידים תצוגה אחידה של נכסי השרתים שלהם. הוא עוקב אחר פרטי חומרת השרת, מנטר את זמינות היישומים עם תיעוד זמינות היסטורי, מייצר תרשימי זרימה של רשת, ומציג מדדי CPU, RAM ודיסק בזמן אמת הנאספים על ידי סוכן נלווה קל משקל.
בניגוד לשירותי ניטור מתארחים, CoreControl פועל כולו על ה-VPS שלכם ואוגר את כל הנתונים במסד נתונים מקומי של PostgreSQL. צוותים יכולים לארגן שרתים ויישומים בקבוצות, להקצות תפקידי Owner, Admin או User, ולעקוב אחר תקינות התשתית מבלי לשלוח נתונים לשירותי צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של CoreControl
מלאי חומרת שרת
הוסיפו וארגנו את כל השרתים שלכם עם מפרטי חומרה, מחווני סטטוס וקישורים מהירים לפאנלי ניהול מלוח בקרה אחד.
ניטור זמינות אפליקציה
עקבו אם שירותים באירוח עצמי פעילים או מושבתים בזמן אמת, עם תיעוד זמינות היסטורי והתראות.
סוכן מדדים קל משקל
סוכן נלווה מבוסס Go אוסף נתוני שימוש במעבד (CPU), זיכרון (RAM) ובדיסק מכל שרת, ודוחף מדדים ללוח המחוונים המרכזי ללא תלויות כבדות.
הדמיית רשת
צרו תרשימי זרימה חזותיים של רשת כדי לתעד ולהבין כיצד השרתים והשירותים שלכם מתחברים ברחבי התשתית שלכם.
תפקידי צוות וגישה
הזמינו חברי צוות והקצו תפקידי בעלים, מנהל או משתמש כדי לשלוט מי יכול לנהל תשתית ולצפות בדוחות ניטור.
למה להריץ את CoreControl על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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