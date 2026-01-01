CoreControl הוא לוח בקרה לתשתית באחסון עצמי, שמספק לצוותים וליחידים תצוגה אחידה של נכסי השרתים שלהם. הוא עוקב אחר פרטי חומרת השרת, מנטר את זמינות היישומים עם תיעוד זמינות היסטורי, מייצר תרשימי זרימה של רשת, ומציג מדדי CPU, RAM ודיסק בזמן אמת הנאספים על ידי סוכן נלווה קל משקל.

בניגוד לשירותי ניטור מתארחים, CoreControl פועל כולו על ה-VPS שלכם ואוגר את כל הנתונים במסד נתונים מקומי של PostgreSQL. צוותים יכולים לארגן שרתים ויישומים בקבוצות, להקצות תפקידי Owner, Admin או User, ולעקוב אחר תקינות התשתית מבלי לשלוח נתונים לשירותי צד שלישי.