Fusio היא פלטפורמת קוד פתוח באירוח עצמי לניהול **API**, המשמשת כשער **API** וכבונה צד שרת. היא מאפשרת לכם לחשוף טבלאות מסד נתונים, מיקרו-שירותים או לוגיקה מותאמת אישית כ-**REST APIs** מבלי לכתוב קוד boilerplate — עם תמיכה ב-**MySQL**, **PostgreSQL**, **MongoDB** ועוד. פורטל מפתחים מובנה מעניק למפתחים חיצוניים גישת שירות עצמי, ניהול מפתחות **API** ותיעוד **OpenAPI** חי, בעוד שתכניות מנוי והגבלת קצב מפשטות את המונטיזציה של ה-**APIs** שלכם.

עם תמיכה מובנית ב-**Model Context Protocol (MCP)**, **Fusio** יכולה לשמש גם כמרכז אינטגרציה עבור סוכני **AI**, המקשרת את הנתונים והשירותים שלכם ישירות לתהליכי עבודה של **LLM**. אירוח עצמי על ה-**VPS** שלכם משאיר את כל תעבורת ה-**API** והלוגיקה העסקית תחת שליטתכם.