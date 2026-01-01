התקינו Fusio בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול API בקוד פתוח לבנייה, תפעול ומונטיזציה של ממשקי API עם פורטל מפתחים ויזואלי.
בחרו תוכנית VPS עבור Fusio
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Fusio
Fusio היא פלטפורמת קוד פתוח באירוח עצמי לניהול **API**, המשמשת כשער **API** וכבונה צד שרת. היא מאפשרת לכם לחשוף טבלאות מסד נתונים, מיקרו-שירותים או לוגיקה מותאמת אישית כ-**REST APIs** מבלי לכתוב קוד boilerplate — עם תמיכה ב-**MySQL**, **PostgreSQL**, **MongoDB** ועוד. פורטל מפתחים מובנה מעניק למפתחים חיצוניים גישת שירות עצמי, ניהול מפתחות **API** ותיעוד **OpenAPI** חי, בעוד שתכניות מנוי והגבלת קצב מפשטות את המונטיזציה של ה-**APIs** שלכם.
עם תמיכה מובנית ב-**Model Context Protocol (MCP)**, **Fusio** יכולה לשמש גם כמרכז אינטגרציה עבור סוכני **AI**, המקשרת את הנתונים והשירותים שלכם ישירות לתהליכי עבודה של **LLM**. אירוח עצמי על ה-**VPS** שלכם משאיר את כל תעבורת ה-**API** והלוגיקה העסקית תחת שליטתכם.
פיצ'רים עיקריים של Fusio
מסד נתונים ל-API
חשפו MySQL, PostgreSQL, MongoDB ומקורות נתונים אחרים כממשקי API מנוהלים מסוג REST ללא כתיבת קוד boilerplate.
פורטל מפתחים
ספקו למפתחים חיצוניים גישת API בשירות עצמי, ניהול מפתחות ותיעוד OpenAPI חי בפורטל ממותג.
מונטיזציה של API
צרו תוכניות מנוי ו-רמות הגבלת קצב כדי לחייב על שימוש ב-API עם מכסות הניתנות להגדרה ו-שילוב חיובים.
אינטגרציית MCP
חברו את ממשקי ה-API שלכם ישירות לזרימות עבודה של סוכני AI באמצעות תמיכה מובנית בפרוטוקול הקשר מודל לשילוב כלי LLM.
הפקת SDK
יצירה אוטומטית של ערכות SDK ללקוח עבור כל שפות התכנות המובילות כדי להאיץ אינטגרציות API של צד שלישי.
למה להריץ את Fusio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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