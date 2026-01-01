עד 69% הנחה עבור PrivateGPT

התקינו PrivateGPT בלחיצה אחת.

מנוע RAG מותקן מקומית שמאפשר לכם לשוחח עם המסמכים הפרטיים שלכם באמצעות מודלי LLM מקומיים — שום נתונים לא עוזבים את השרת שלכם.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
48.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו PrivateGPT בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור PrivateGPT

69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם PrivateGPT

PrivateGPT היא פלטפורמת RAG (Retrieval-Augmented Generation) בקוד פתוח לביצוע שאילתות על המסמכים שלכם באמצעות מודלים מקומיים של שפות גדולות. העלו קבצים ושאלו שאלות לגביהם — המערכת מאחזרת את הקטעים הרלוונטיים ביותר ומשתמשת ב-LLM מקומי כדי לייצר תשובות מדויקות ומצוטטות מבלי לשלוח נתונים כלשהם ל-APIs חיצוניים או לשירותי ענן.

פריסה זו משתמשת ב-Ollama כדי להריץ הסקה באופן מלא על CPU, מה שהופך אותה למעשית בכל VPS ללא GPU. בהפעלה ראשונה, Ollama מורידה אוטומטית את Llama 3.1 8B ומודל הטמעת טקסט — אין צורך בחשבון HuggingFace או במפתח API. הפעלות עוקבות מהירות. אירוח עצמי שומר את המסמכים, השאילתות והיסטוריית השיחות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של PrivateGPT

100% פרטית מובנית בעיצוב

כל ההיסק רץ מקומית דרך Ollama — מסמכים, שאילתות ותשובות לעולם אינם נוגעים בממשקי API חיצוניים או בשירותי ענן.

קליטת מסמכים

העלו קובצי PDF, קובצי טקסט, גיליונות אלקטרוניים ועוד; המערכת מפרקת ומשבצת אותם לתוך מאגר וקטורי מקומי לצורך אחזור סמנטי.

תשובות מופעלות RAG

כל תגובה מאחזרת תחילה את קטעי המסמך הרלוונטיים ביותר, ומבססת תשובות על התוכן האמיתי שלכם במקום ידע הזוי.

מצבי שאילתה מרובים

עברו בין צ'אט RAG, חיפוש מסמכים מלא, צ'אט LLM רגיל וסיכום מאותו ממשק מבלי להגדיר דבר מחדש.

הסקה ללא GPU

פועל כולו על ה-CPU באמצעות Ollama — ללא צורך ב-GPU או ב-CUDA, מה שהופך אותו לפריס בכל תוכנית VPS סטנדרטית.

ממשק משתמש ווב מובנה

ממשק מבוסס Gradio להעלאת מסמכים, שאילת שאלות וניהול קבצים שנקלטו — ללא צורך בהתקנת ממשק קצה נפרד.

למה להריץ את PrivateGPT על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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