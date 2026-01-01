התקינו PrivateGPT בלחיצה אחת.
מנוע RAG מותקן מקומית שמאפשר לכם לשוחח עם המסמכים הפרטיים שלכם באמצעות מודלי LLM מקומיים — שום נתונים לא עוזבים את השרת שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור PrivateGPT
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PrivateGPT
PrivateGPT היא פלטפורמת RAG (Retrieval-Augmented Generation) בקוד פתוח לביצוע שאילתות על המסמכים שלכם באמצעות מודלים מקומיים של שפות גדולות. העלו קבצים ושאלו שאלות לגביהם — המערכת מאחזרת את הקטעים הרלוונטיים ביותר ומשתמשת ב-LLM מקומי כדי לייצר תשובות מדויקות ומצוטטות מבלי לשלוח נתונים כלשהם ל-APIs חיצוניים או לשירותי ענן.
פריסה זו משתמשת ב-Ollama כדי להריץ הסקה באופן מלא על CPU, מה שהופך אותה למעשית בכל VPS ללא GPU. בהפעלה ראשונה, Ollama מורידה אוטומטית את Llama 3.1 8B ומודל הטמעת טקסט — אין צורך בחשבון HuggingFace או במפתח API. הפעלות עוקבות מהירות. אירוח עצמי שומר את המסמכים, השאילתות והיסטוריית השיחות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא.
פיצ'רים עיקריים של PrivateGPT
100% פרטית מובנית בעיצוב
כל ההיסק רץ מקומית דרך Ollama — מסמכים, שאילתות ותשובות לעולם אינם נוגעים בממשקי API חיצוניים או בשירותי ענן.
קליטת מסמכים
העלו קובצי PDF, קובצי טקסט, גיליונות אלקטרוניים ועוד; המערכת מפרקת ומשבצת אותם לתוך מאגר וקטורי מקומי לצורך אחזור סמנטי.
תשובות מופעלות RAG
כל תגובה מאחזרת תחילה את קטעי המסמך הרלוונטיים ביותר, ומבססת תשובות על התוכן האמיתי שלכם במקום ידע הזוי.
מצבי שאילתה מרובים
עברו בין צ'אט RAG, חיפוש מסמכים מלא, צ'אט LLM רגיל וסיכום מאותו ממשק מבלי להגדיר דבר מחדש.
הסקה ללא GPU
פועל כולו על ה-CPU באמצעות Ollama — ללא צורך ב-GPU או ב-CUDA, מה שהופך אותו לפריס בכל תוכנית VPS סטנדרטית.
ממשק משתמש ווב מובנה
ממשק מבוסס Gradio להעלאת מסמכים, שאילת שאלות וניהול קבצים שנקלטו — ללא צורך בהתקנת ממשק קצה נפרד.
למה להריץ את PrivateGPT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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