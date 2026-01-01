PrivateGPT היא פלטפורמת RAG (Retrieval-Augmented Generation) בקוד פתוח לביצוע שאילתות על המסמכים שלכם באמצעות מודלים מקומיים של שפות גדולות. העלו קבצים ושאלו שאלות לגביהם — המערכת מאחזרת את הקטעים הרלוונטיים ביותר ומשתמשת ב-LLM מקומי כדי לייצר תשובות מדויקות ומצוטטות מבלי לשלוח נתונים כלשהם ל-APIs חיצוניים או לשירותי ענן.

פריסה זו משתמשת ב-Ollama כדי להריץ הסקה באופן מלא על CPU, מה שהופך אותה למעשית בכל VPS ללא GPU. בהפעלה ראשונה, Ollama מורידה אוטומטית את Llama 3.1 8B ומודל הטמעת טקסט — אין צורך בחשבון HuggingFace או במפתח API. הפעלות עוקבות מהירות. אירוח עצמי שומר את המסמכים, השאילתות והיסטוריית השיחות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא.