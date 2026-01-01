Metabase היא פלטפורמת בינה עסקית מובילה בקוד פתוח, שזוכה לאמון של למעלה מ-40,000 חברות ברחבי העולם. בונה השאילתות האינטואיטיבי שלה מאפשר לחברי צוות שאינם טכניים לחקור נתונים ולבנות לוחות מחוונים אינטראקטיביים מבלי לכתוב SQL, בעוד שמשתמשי כוח יכולים לצלול לשאילתות מקוריות. היא מתחברת ליותר מ-20 מסדי נתונים, כולל PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery ו-Snowflake, ותומכת בדוחות דוא"ל ו-Slack אוטומטיים.

פריסת Metabase ב-VPS שלכם שומרת על נתונים עסקיים רגישים בתוך הסביבה שלכם, מבטלת תמחור SaaS לפי משתמש, ומספקת משאבים ייעודיים לשאילתות מורכבות ומערכי נתונים גדולים שמאטים שירותי ניתוח נתונים משותפים בענן.