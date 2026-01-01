התקינו Metabase בלחיצה אחת.
פלטפורמת בינה עסקית בקוד פתוח שמאפשרת לכל חבר צוות לחקור נתונים ולבנות לוחות מחוונים ללא SQL.
בחרו תוכנית VPS עבור Metabase
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם Metabase
Metabase היא פלטפורמת בינה עסקית מובילה בקוד פתוח, שזוכה לאמון של למעלה מ-40,000 חברות ברחבי העולם. בונה השאילתות האינטואיטיבי שלה מאפשר לחברי צוות שאינם טכניים לחקור נתונים ולבנות לוחות מחוונים אינטראקטיביים מבלי לכתוב SQL, בעוד שמשתמשי כוח יכולים לצלול לשאילתות מקוריות. היא מתחברת ליותר מ-20 מסדי נתונים, כולל PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery ו-Snowflake, ותומכת בדוחות דוא"ל ו-Slack אוטומטיים.
פריסת Metabase ב-VPS שלכם שומרת על נתונים עסקיים רגישים בתוך הסביבה שלכם, מבטלת תמחור SaaS לפי משתמש, ומספקת משאבים ייעודיים לשאילתות מורכבות ומערכי נתונים גדולים שמאטים שירותי ניתוח נתונים משותפים בענן.
פיצ'רים עיקריים של Metabase
בונה שאילתות No-SQL
כל אחד בצוות יכול לחקור נתונים ולבנות גרפים באמצעות ממשק ויזואלי מבלי ללמוד תחביר SQL.
20+ מחברי מסד נתונים
להתחבר ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake, ועוד באמצעות אשף הגדרה מודרך.
לוחות מחוונים אינטראקטיביים
שלבו תרשימים, מדדים ומסננים ללוחות מחוונים הניתנים לשיתוף, שמתעדכנים אוטומטית עם נתונים חדשים.
דוחות אוטומטיים
תזמנו דוחות שיישלחו באמצעות אימייל או Slack, כך שלבעלי העניין תמיד יהיו תובנות עדכניות מבלי להתחבר.
הטמעה ושיתוף
הטמיעו לוחות מחוונים בכלים חיצוניים או שתפו קישורים ציבוריים לניתוח נתונים מול לקוחות מבלי לחשוף נתונים גולמיים.
למה להריץ את Metabase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
החזר כספי מובטח עד 30 יום
נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.
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