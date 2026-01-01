התקנת Ollama בלחיצה אחת.
הריצו מודלי שפה גדולים בקוד פתוח ב-VPS שלכם, ללא עלויות API ופרטיות נתונים מלאה.
בחרו תוכנית VPS עבור Ollama
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ollama
Ollama הוא פריימוורק הקוד הפתוח המוביל להפעלת מודלים של שפות גדולות באופן מקומי, תומך ב-Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek, וב-100+ אחרים ללא תלות בענן. הוא מטפל אוטומטית בכימות מודלים, האצת GPU וניהול זיכרון, וחושף REST API התואם לפורמט OpenAI כך שכלים ואינטגרציות קיימים פועלים ללא צורך בשינוי.
אירוח עצמי של Ollama על ה-VPS שלכם מבטל עלויות לכל טוקן, מסיר מגבלות קצב, ומבטיח שכל הנחיה ותגובה יישארו על התשתית שלכם. הוא מהווה את הבקאנד האידיאלי עבור צוותים הבונים יישומים מבוססי AI או לכל מי שזקוק להסקה פרטית וזמינה תמיד של מודלי שפה.
פיצ'רים עיקריים של Ollama
100+ מודלים פתוחים
משכו והריצו Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, ועוד עשרות עם פקודה אחת.
API תואם OpenAI
API REST מובנה מאפשר לכלים קיימים, SDKs ואינטגרציות להתחבר ל-Ollama ללא שינויים בקוד.
האצת GPU
תמיכה אוטומטית ב-NVIDIA CUDA וב-Apple Metal מאיצה את ההסקה באופן משמעותי בהשוואה להגדרות מבוססות CPU בלבד.
תמיכה רב-מודאלית
הריצו מודלי ראייה כמו LLaVA כדי לעבד גם תמונות וגם טקסט באותה שיחה.
קובצי מודל מותאמים אישית
צרו מודלים מותאמים אישית עם הנחיות מערכת, הגדרות טמפרטורה ופרמטרים מותאמים אישית באמצעות Modelfiles.
למה להריץ את Ollama על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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