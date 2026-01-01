Ollama הוא פריימוורק הקוד הפתוח המוביל להפעלת מודלים של שפות גדולות באופן מקומי, תומך ב-Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek, וב-100+ אחרים ללא תלות בענן. הוא מטפל אוטומטית בכימות מודלים, האצת GPU וניהול זיכרון, וחושף REST API התואם לפורמט OpenAI כך שכלים ואינטגרציות קיימים פועלים ללא צורך בשינוי.

אירוח עצמי של Ollama על ה-VPS שלכם מבטל עלויות לכל טוקן, מסיר מגבלות קצב, ומבטיח שכל הנחיה ותגובה יישארו על התשתית שלכם. הוא מהווה את הבקאנד האידיאלי עבור צוותים הבונים יישומים מבוססי AI או לכל מי שזקוק להסקה פרטית וזמינה תמיד של מודלי שפה.