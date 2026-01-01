Starbase 80 הוא דף התחלה מינימלי ומהיר כברק לשרת עבור סביבות Docker. הוא מציג דף בית HTML סטטי לחלוטין מקובץ תצורה פשוט בפורמט JSON, ללא JavaScript בדפדפן — דפים נטענים באופן מיידי ללא תקורה של פריימוורק. התאימו אישית את המראה באמצעות משתני סביבה השולטים בכותרת, בלוגו, בצבעי הרקע, במצב כהה ובהתנהגות הקישורים.

בניגוד ללוחות מחוונים עתירי אינטגרציה, Starbase 80 אינו דורש אסימוני API, ללא גישת רשת לקונטיינרים שלכם, וללא תחזוקה שוטפת — רק קובץ JSON עם הקישורים והאייקונים שלכם. הוא תומך באייקוני Dashboard Icons, אייקוני Material Design ואייקוני selfh.st היישר מהקופסה, מה שהופך את בניית דף בית מלוטש וממותג לקל עבור כל הגדרת אירוח עצמי.