פרוסו Starbase 80 בהתקנה בלחיצה אחת.
דף בית קל ומהיר לשרת, לארגון קישורים למאגרים ולשירותים באירוח עצמי שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Starbase 80
Starbase 80 הוא דף התחלה מינימלי ומהיר כברק לשרת עבור סביבות Docker. הוא מציג דף בית HTML סטטי לחלוטין מקובץ תצורה פשוט בפורמט JSON, ללא JavaScript בדפדפן — דפים נטענים באופן מיידי ללא תקורה של פריימוורק. התאימו אישית את המראה באמצעות משתני סביבה השולטים בכותרת, בלוגו, בצבעי הרקע, במצב כהה ובהתנהגות הקישורים.
בניגוד ללוחות מחוונים עתירי אינטגרציה, Starbase 80 אינו דורש אסימוני API, ללא גישת רשת לקונטיינרים שלכם, וללא תחזוקה שוטפת — רק קובץ JSON עם הקישורים והאייקונים שלכם. הוא תומך באייקוני Dashboard Icons, אייקוני Material Design ואייקוני selfh.st היישר מהקופסה, מה שהופך את בניית דף בית מלוטש וממותג לקל עבור כל הגדרת אירוח עצמי.
פיצ'רים עיקריים של Starbase 80
טעינת דפים מיידית
Starbase 80 פולט HTML סטטי טהור ללא JavaScript בצד הלקוח, כך שדף הבית שלך נטען באלפיות שנייה ללא קשר לעומס השרת.
תצורה מבוססת JSON
הגדירו את כל השירותים, הקטגוריות, האייקונים ו-הקישורים שלכם בקובץ config.json יחיד — ללא מסד נתונים, ללא עורך ממשק משתמש, ללא מיגרציות.
תמיכה עשירה בסמלים
השתמשו ב-Dashboard Icons, ב-Material Design icons, או ב-selfh.st icons לפי שם, או הגישו קובצי תמונה משלכם מתיקייה המותקנת ב-bind.
מצב כהה מובנה
מצב כהה אוטומטי מותאם למערכת ההפעלה, עם צבעי רקע הניתנים להגדרה עבור ערכות נושא בהירות וכהות כאחד, באמצעות ערכי צבע של Tailwind או קודי hex.
ללא גישה לקונטיינר
אין צורך בשקע Docker וללא אינטגרציות API — Starbase 80 הוא משגר קישורים טהור ללא גישת קריאה לקונטיינרים הפועלים שלכם.
למה להריץ את Starbase 80 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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