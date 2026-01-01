התקינו TubeSync בהתקנה בלחיצה אחת.
סנכרנו והורידו אוטומטית ערוצי YouTube ופלייליסטים ל-VPS שלכם כמו PVR לסרטונים מקוונים.
בחרו תוכנית VPS עבור TubeSync
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TubeSync
TubeSync הוא כלי בסגנון PVR באחסון עצמי עבור YouTube, המנטר ערוצים ופלייליסטים ומוריד אוטומטית סרטונים חדשים כשהם מתפרסמים. הוא עובד כמו DVR לתוכן מקוון, ושומר על ספריית המדיה שלכם מעודכנת ללא התערבות ידנית.
אירוח עצמי של TubeSync על VPS פירושו שההורדות פועלות ברקע באופן רציף בזמן שהמכשירים שלכם כבויים. הוא משתלב עם שרתי המדיה Plex ו-Jellyfin, מטפל במטא-דאטה ותמונות ממוזערות באופן אוטומטי, ותומך בסינון מילות מפתח ובחיתוכי איכות כדי לחסוך מקום אחסון.
פיצ'רים עיקריים של TubeSync
סנכרון ערוץ אוטומטי
עקבו אחר ערוצי YouTube ופלייליסטים והורידו סרטונים חדשים באופן אוטומטי ברגע שהם מתפרסמים.
אינטגרציה של Plex ו-Jellyfin
סרטונים שהורדו מאורגנים עם מטאדאטה מתאימה ותמונות ממוזערות לייבוא חלק לספריות Plex או Jellyfin.
בקרת איכות
הגדירו הגבלות רזולוציה מקסימלית והעדפות פורמט כדי לאזן את איכות הווידאו מול שטח האחסון הזמין.
סינון מילות מפתח
סננו אילו סרטונים להוריד בהתבסס על מילות מפתח בכותרת, למעט תוכן שאינו תואם את תחומי העניין שלכם.
למה להריץ את TubeSync על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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