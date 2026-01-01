TubeSync הוא כלי בסגנון PVR באחסון עצמי עבור YouTube, המנטר ערוצים ופלייליסטים ומוריד אוטומטית סרטונים חדשים כשהם מתפרסמים. הוא עובד כמו DVR לתוכן מקוון, ושומר על ספריית המדיה שלכם מעודכנת ללא התערבות ידנית.

אירוח עצמי של TubeSync על VPS פירושו שההורדות פועלות ברקע באופן רציף בזמן שהמכשירים שלכם כבויים. הוא משתלב עם שרתי המדיה Plex ו-Jellyfin, מטפל במטא-דאטה ותמונות ממוזערות באופן אוטומטי, ותומך בסינון מילות מפתח ובחיתוכי איכות כדי לחסוך מקום אחסון.