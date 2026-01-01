SerpBear הוא עוקב דירוג SEO בקוד פתוח באירוח עצמי, שמנטר כיצד הדומיינים שלכם מדורגים עבור מילות מפתח נבחרות ב-Google, Bing, Yahoo, Yandex ו-DuckDuckGo. הוא מושך מיקומי SERP יומיים, משרטט היסטוריית דירוגים, ומציג תנועה כך שתוכלו להגיב לשינויי אלגוריתם, עדכוני תוכן ופעילות מתחרים מבלי לשלם עמלות לפי מילת מפתח לשירות מעקב דירוגים מבוסס SaaS.

אירוח עצמי של SerpBear על VPS משלכם מעניק לכם דומיינים ומילות מפתח ללא הגבלה, אינטגרציה אופציונלית עם Google Search Console עבור חשיפות וקליקים, והתראות אימייל או webhook כאשר הדירוגים משתנים. הנתונים נשמרים בתשתית שלכם, כך שארכיוני דירוגים היסטוריים נשארים שלכם במקום להיעלם כאשר מנוי SaaS פג תוקף.