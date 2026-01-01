התקינו את SerpBear בלחיצה אחת.
כלי למעקב אחר דירוג במנועי חיפוש באירוח עצמי, לניטור מיקומי מילות מפתח ב-Google, Bing ומנועים אחרים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SerpBear
SerpBear הוא עוקב דירוג SEO בקוד פתוח באירוח עצמי, שמנטר כיצד הדומיינים שלכם מדורגים עבור מילות מפתח נבחרות ב-Google, Bing, Yahoo, Yandex ו-DuckDuckGo. הוא מושך מיקומי SERP יומיים, משרטט היסטוריית דירוגים, ומציג תנועה כך שתוכלו להגיב לשינויי אלגוריתם, עדכוני תוכן ופעילות מתחרים מבלי לשלם עמלות לפי מילת מפתח לשירות מעקב דירוגים מבוסס SaaS.
אירוח עצמי של SerpBear על VPS משלכם מעניק לכם דומיינים ומילות מפתח ללא הגבלה, אינטגרציה אופציונלית עם Google Search Console עבור חשיפות וקליקים, והתראות אימייל או webhook כאשר הדירוגים משתנים. הנתונים נשמרים בתשתית שלכם, כך שארכיוני דירוגים היסטוריים נשארים שלכם במקום להיעלם כאשר מנוי SaaS פג תוקף.
פיצ'רים עיקריים של SerpBear
מעקב רב-מנועי
עקבו אחר מיקומי מילות מפתח ב-Google, Bing, Yahoo, Yandex ו-DuckDuckGo מלוח מחוונים אחד עם גרפי היסטוריה לפי מילת מפתח.
אינטגרציה של Search Console
חיבור אופציונלי ל-Google Search Console מוסיף חשיפות, שיעורי קליקים ונתוני גילוי לכל מילת מפתח במעקב.
SERPs ניידים ושולחניים
הפעילו מעקבים נפרדים עבור SERP במובייל ובדסקטופ כדי לזהות הבדלים בדירוג ספציפיים למכשיר המשפיעים על תעבורה בעולם האמיתי.
מיקוד מדינה ועיר
הגדירו כל מילת מפתח עם מדינת יעד, שפה ועיר כדי לשקף תוצאות חיפוש מקומיות במקום תצוגה גלובלית אחת.
התראות וייצוא
התראות אימייל ו-webhook מופעלות על שינויים בדירוג, וייצואי CSV מזינים לוחות מחוונים חיצוניים או דוחות לקוחות ללא העתקה-הדבקה ידנית.
מילות מפתח ללא הגבלה
אין תמחור לפי מילות מפתח — עקבו אחרי כמה שיותר דומיינים ומילות מפתח, כפי שמשאבי ה-VPS שלכם מאפשרים, מבלי לשדרג חבילות מנוי.
למה להריץ את SerpBear על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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