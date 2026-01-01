TeslaMate הוא רשם נתונים בקוד פתוח לבעלי Tesla שמתחבר ל-Tesla API, סוקר ברציפות את הטלמטריה של הרכב שלכם, ומאחסן כל נסיעה, טעינה, עדכון תוכנה ואירוע סרק במסד נתונים PostgreSQL. בנוי סביב אפליקציית ווב נקייה של Phoenix ומופע Grafana ייעודי עם שני תריסרי לוחות מחוונים מובנים מראש, הוא מספק לכם תובנות היסטוריות לגבי יעילות, ניוון סוללה, עלויות טעינה והרגלי נהיגה שאפליקציית Tesla אינה חושפת.

אירוח עצמי של TeslaMate על ה-VPS שלכם שומר על פרטיות כל קילומטר של נתוני נהיגה — ללא שירות ניתוח נתונים של צד שלישי שיקלוט את מיקומי הנסיעות שלכם, היסטוריית הטעינה או דפוסי ההתעוררות. ה-PostgreSQL, Grafana ו-MQTT broker המצורפים פועלים במלואם על ה-VPS שלכם, ואתם נכנסים ל-TeslaMate פעם אחת עם חשבון ה-Tesla שלכם כדי להתחיל לאסוף נתונים.