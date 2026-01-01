עד 69% הנחה עבור TeslaMate

פרוסו TeslaMate בהתקנה בלחיצה אחת.

לוגר נתונים בהתקנה עצמית ל-Tesla שלכם שמתעד כל נסיעה, טעינה וסטטיסטיקת נסיעה עם לוחות מחוונים יפים של Grafana.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו TeslaMate בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור TeslaMate

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם TeslaMate

TeslaMate הוא רשם נתונים בקוד פתוח לבעלי Tesla שמתחבר ל-Tesla API, סוקר ברציפות את הטלמטריה של הרכב שלכם, ומאחסן כל נסיעה, טעינה, עדכון תוכנה ואירוע סרק במסד נתונים PostgreSQL. בנוי סביב אפליקציית ווב נקייה של Phoenix ומופע Grafana ייעודי עם שני תריסרי לוחות מחוונים מובנים מראש, הוא מספק לכם תובנות היסטוריות לגבי יעילות, ניוון סוללה, עלויות טעינה והרגלי נהיגה שאפליקציית Tesla אינה חושפת.

אירוח עצמי של TeslaMate על ה-VPS שלכם שומר על פרטיות כל קילומטר של נתוני נהיגה — ללא שירות ניתוח נתונים של צד שלישי שיקלוט את מיקומי הנסיעות שלכם, היסטוריית הטעינה או דפוסי ההתעוררות. ה-PostgreSQL, Grafana ו-MQTT broker המצורפים פועלים במלואם על ה-VPS שלכם, ואתם נכנסים ל-TeslaMate פעם אחת עם חשבון ה-Tesla שלכם כדי להתחיל לאסוף נתונים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של TeslaMate

תיעוד נהיגה וטעינה

סקירה רציפה מתעדת כל נסיעה, סשן טעינה, עדכון תוכנה ואירוע חניה, עם חותמות זמן מדויקות של התחלה וסיום ומיקומים.

לוחות מחוונים של Grafana בנויים מראש

עשרים וארבעה לוחות מחוונים מציגים יעילות, טווח, עלויות טעינה, בלאי צמיגים וניוון סוללה מובנים מראש — אין צורך בהגדרת Grafana.

נסיעה ופתרון כתובת

גיאו-קידוד הפוך ממיר קואורדינטות GPS גולמיות לכתובות בעלות שם, כך שהיסטוריית הנסיעות מציגה לכם שמות מקומות אמיתיים, ולא קואורדינטות.

מעקב אחר בריאות הסוללה

גרפים של התדרדרות סוללה לטווח ארוך ואובדן קיבולת צפוי עוזרים לכם לקבל החלטות מושכלות לגבי החלפה או תביעות אחריות.

דוחות עלויות טעינה

הגדירו תעריפים לפי מיקום כדי לחשב עלויות טעינה מדויקות לכל סשן, הערכות חשבון חודשי וחיסכון לעומת בנזין.

אינטגרציית MQTT

מצב רכב חי שמתפרסם באמצעות MQTT משתלב עם Home Assistant, openHAB, או כל פלטפורמת אוטומציה ביתית שתומכת ב-MQTT.

למה להריץ את TeslaMate על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

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