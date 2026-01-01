פרוסו TeslaMate בהתקנה בלחיצה אחת.
לוגר נתונים בהתקנה עצמית ל-Tesla שלכם שמתעד כל נסיעה, טעינה וסטטיסטיקת נסיעה עם לוחות מחוונים יפים של Grafana.
בחרו תוכנית VPS עבור TeslaMate
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TeslaMate
TeslaMate הוא רשם נתונים בקוד פתוח לבעלי Tesla שמתחבר ל-Tesla API, סוקר ברציפות את הטלמטריה של הרכב שלכם, ומאחסן כל נסיעה, טעינה, עדכון תוכנה ואירוע סרק במסד נתונים PostgreSQL. בנוי סביב אפליקציית ווב נקייה של Phoenix ומופע Grafana ייעודי עם שני תריסרי לוחות מחוונים מובנים מראש, הוא מספק לכם תובנות היסטוריות לגבי יעילות, ניוון סוללה, עלויות טעינה והרגלי נהיגה שאפליקציית Tesla אינה חושפת.
אירוח עצמי של TeslaMate על ה-VPS שלכם שומר על פרטיות כל קילומטר של נתוני נהיגה — ללא שירות ניתוח נתונים של צד שלישי שיקלוט את מיקומי הנסיעות שלכם, היסטוריית הטעינה או דפוסי ההתעוררות. ה-PostgreSQL, Grafana ו-MQTT broker המצורפים פועלים במלואם על ה-VPS שלכם, ואתם נכנסים ל-TeslaMate פעם אחת עם חשבון ה-Tesla שלכם כדי להתחיל לאסוף נתונים.
פיצ'רים עיקריים של TeslaMate
תיעוד נהיגה וטעינה
סקירה רציפה מתעדת כל נסיעה, סשן טעינה, עדכון תוכנה ואירוע חניה, עם חותמות זמן מדויקות של התחלה וסיום ומיקומים.
לוחות מחוונים של Grafana בנויים מראש
עשרים וארבעה לוחות מחוונים מציגים יעילות, טווח, עלויות טעינה, בלאי צמיגים וניוון סוללה מובנים מראש — אין צורך בהגדרת Grafana.
נסיעה ופתרון כתובת
גיאו-קידוד הפוך ממיר קואורדינטות GPS גולמיות לכתובות בעלות שם, כך שהיסטוריית הנסיעות מציגה לכם שמות מקומות אמיתיים, ולא קואורדינטות.
מעקב אחר בריאות הסוללה
גרפים של התדרדרות סוללה לטווח ארוך ואובדן קיבולת צפוי עוזרים לכם לקבל החלטות מושכלות לגבי החלפה או תביעות אחריות.
דוחות עלויות טעינה
הגדירו תעריפים לפי מיקום כדי לחשב עלויות טעינה מדויקות לכל סשן, הערכות חשבון חודשי וחיסכון לעומת בנזין.
אינטגרציית MQTT
מצב רכב חי שמתפרסם באמצעות MQTT משתלב עם Home Assistant, openHAB, או כל פלטפורמת אוטומציה ביתית שתומכת ב-MQTT.
למה להריץ את TeslaMate על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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