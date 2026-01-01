פרוסו draw.io בהתקנה בלחיצה אחת.
יישום דיאגרמות חינמי, בקוד פתוח, ליצירת תרשימי זרימה, דיאגרמות רשת, UML והדמיות ארכיטקטורה — באירוח עצמי מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור draw.io
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם draw.io
draw.io (diagrams.net) הוא כלי חינמי וקוד פתוח לתרשימים שזוכה לאמון של מיליוני מהנדסים, אדריכלים ואנליסטים עסקיים. הוא תומך במגוון רחב של סוגי תרשימים — תרשימי זרימה, דיאגרמות מחלקות UML, דיאגרמות ישויות-קשרים, מפות רשת ותשתית, תהליכי עבודה BPMN ועוד — הכול מעורך מבוסס דפדפן מלוטש.
אירוח עצמי של draw.io ב-VPS שלכם משמעו שכל נתוני הדיאגרמות נשארים בתוך התשתית שלכם. אף קובץ אינו נשלח לשרתים חיצוניים, מה שהופך אותו לבחירת ברירת המחדל עבור צוותים בתעשיות מפוקחות או כאלה עם דרישות מחמירות לריבונות נתונים. תמונת ה-Docker היא חסרת מצב וקלת משקל, ללא תלות במסדי נתונים.
פיצ'רים עיקריים של draw.io
אפס תלויות חיצוניות
draw.io פועל כקונטיינר יחיד חסר מצב ללא צורך במסד נתונים — נתוני דיאגרמות לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם.
תמיכה רחבה בתרשימים
צרו תרשימי זרימה, UML, דיאגרמות ER, מפות רשת, תהליכי עבודה BPMN ו-ויירפריימים מעורך מאוחד אחד.
אינטגרציות אחסון Cloud
התחברו ל-Google Drive, Microsoft OneDrive, ו-GitLab כדי לאחסן ולנהל גרסאות של תרשימים לצד הקבצים הקיימים שלכם.
ייצוא בצד השרת
ייצוא דיאגרמות לפורמטים של PDF, PNG, SVG, ו-Visio (vsdx) ישירות בשרת ללא עיבוד בצד הלקוח.
עורך לא מקוון
פועל במצב לא מקוון באופן מלא על ידי הוספת
?offline=1 ל-URL — אידיאלי עבור סביבות מנותקות או מוגבלות.
למה להריץ את draw.io על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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