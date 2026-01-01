draw.io (diagrams.net) הוא כלי חינמי וקוד פתוח לתרשימים שזוכה לאמון של מיליוני מהנדסים, אדריכלים ואנליסטים עסקיים. הוא תומך במגוון רחב של סוגי תרשימים — תרשימי זרימה, דיאגרמות מחלקות UML, דיאגרמות ישויות-קשרים, מפות רשת ותשתית, תהליכי עבודה BPMN ועוד — הכול מעורך מבוסס דפדפן מלוטש.

אירוח עצמי של draw.io ב-VPS שלכם משמעו שכל נתוני הדיאגרמות נשארים בתוך התשתית שלכם. אף קובץ אינו נשלח לשרתים חיצוניים, מה שהופך אותו לבחירת ברירת המחדל עבור צוותים בתעשיות מפוקחות או כאלה עם דרישות מחמירות לריבונות נתונים. תמונת ה-Docker היא חסרת מצב וקלת משקל, ללא תלות במסדי נתונים.