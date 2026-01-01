LubeLogger היא פלטפורמת ניהול ייעודית לחובבי רכב, לבעלי ציי רכב, ולכל מי שרוצה לעקוב בקפדנות אחר תקינות הרכב שלו. על ידי אירוח עצמי של LubeLogger, אתם יוצרים תיעוד פרטי וקבוע של כל החלפת שמן, תיקון ותדלוק עבור כל רכב שבבעלותכם — ללא גישה של צד שלישי וללא דמי מנוי.

בניגוד לגיליונות אלקטרוניים גנריים או אפליקציות מובייל הנתמכות בפרסומות, LubeLogger מציעה ממשק מיוחד המיועד לדקויות של תחזוקת רכב, עם תזכורות מבוססות קילומטראז', ניתוח צריכת דלק, ואחסון קבלות השומר על כל צי הרכב שלכם מאורגן במקום אחד.