פרוסו LubeLogger בהתקנה בלחיצה אחת.
מעקב תחזוקת רכבים ודלק אולטימטיבי באירוח עצמי, שישמור על הצי שלך במצב מעולה.
בחרו תוכנית VPS עבור LubeLogger
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LubeLogger
LubeLogger היא פלטפורמת ניהול ייעודית לחובבי רכב, לבעלי ציי רכב, ולכל מי שרוצה לעקוב בקפדנות אחר תקינות הרכב שלו. על ידי אירוח עצמי של LubeLogger, אתם יוצרים תיעוד פרטי וקבוע של כל החלפת שמן, תיקון ותדלוק עבור כל רכב שבבעלותכם — ללא גישה של צד שלישי וללא דמי מנוי.
בניגוד לגיליונות אלקטרוניים גנריים או אפליקציות מובייל הנתמכות בפרסומות, LubeLogger מציעה ממשק מיוחד המיועד לדקויות של תחזוקת רכב, עם תזכורות מבוססות קילומטראז', ניתוח צריכת דלק, ואחסון קבלות השומר על כל צי הרכב שלכם מאורגן במקום אחד.
פיצ'רים עיקריים של LubeLogger
מעקב היסטוריית שירות
נהלו יומן מפורט של כל משימת תיקון ותחזוקה שבוצעה בכלי הרכב שלכם עם תאריכים, עלויות והערות.
ניתוח נתוני חיסכון בדלק
עקבו אחר צריכת הדלק והעלויות שלכם לאורך זמן עם חישובי MPG אוטומטיים ותרשימי הוצאות.
אחסון מסמכים
העלו ואחסנו עותקים דיגיטליים של קבלות, מסמכי רישום וכרטיסי ביטוח לגישה מיידית.
תזכורות חכמות
קבלו התראות על החלפות שמן קרובות, רוטציות צמיגים ובדיקות בהתבסס על קילומטראז' הרכב או לוח הזמנים שלכם.
למה להריץ את LubeLogger על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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