פרוסו RSSHub בהתקנה בלחיצה אחת.
מחולל פיד RSS בקוד פתוח שמאפשר הרשמה לכל אתר, מרשתות חברתיות ועד **GitHub** ומעבר לכך.
בחרו תוכנית VPS עבור RSSHub
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RSSHub
RSSHub היא רשת ה-RSS בקוד פתוח הגדולה בעולם, תומכת ביותר מ-5,000 נתיבים עבור פלטפורמות שהפסיקו להציע פידים מקוריים של RSS — אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר, טיקטוק, רדיט, גיטהאב, ועוד רבות אחרות. עם למעלה מ-41,000 כוכבי GitHub ותרומות מלמעלה מ-1,300 מפתחים, היא הפכה לפתרון המועדף לשמירה על יכולת ההרשמה של הרשת הפתוחה.
אירוח עצמי של RSSHub פירושו שרגלי צריכת התוכן שלכם נשארים פרטיים — כל בקשות הפיד מגיעות מהשרת שלכם ולא ממופעים ציבוריים שעשויים לתעד שאילתות. מטמון Redis שומר על פידים בגישה תכופה מהירים ומפחית את העומס על אתרי המקור.
פיצ'רים עיקריים של RSSHub
5,000+ מסלולי תוכן
מכסה מאות פלטפורמות כולל מדיה חברתית, אתרי חדשות, GitHub, מסחר אלקטרוני, ופרסומים מיוחדים — אם יש לו דף, RSSHub יכול להפוך אותו לפיד.
פידים של מדיה חברתית
הפיקו פידים RSS מ-Instagram, Twitter, TikTok ו-YouTube מבלי ליצור חשבונות או להעניק לאפליקציות צד שלישי גישה לפרטי ההתחברות שלכם.
מטמון Redis
שילוב Redis מובנה מספק תגובות פיד מהירות עבור נתיבים הנגישים בתדירות גבוהה, תוך הפחתת בקשות חוזרות ונשנות לאתרי מקור.
גלישה ממוקדת פרטיות
עקבו אחר כל מקור תוכן דרך קורא הפיד שלכם מבלי לשתף הרגלי קריאה עם פלטפורמות מסחריות או שירותי אגרגציה.
אינטגרציית אוטומציה
חברו פידים של RSSHub ל-n8n, ל-Zapier, או ל-Home Assistant כדי להפעיל תהליכי עבודה בכל פעם שתוכן חדש מתפרסם בכל פלטפורמה נתמכת.
למה להריץ את RSSHub על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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