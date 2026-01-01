RSSHub היא רשת ה-RSS בקוד פתוח הגדולה בעולם, תומכת ביותר מ-5,000 נתיבים עבור פלטפורמות שהפסיקו להציע פידים מקוריים של RSS — אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר, טיקטוק, רדיט, גיטהאב, ועוד רבות אחרות. עם למעלה מ-41,000 כוכבי GitHub ותרומות מלמעלה מ-1,300 מפתחים, היא הפכה לפתרון המועדף לשמירה על יכולת ההרשמה של הרשת הפתוחה.

אירוח עצמי של RSSHub פירושו שרגלי צריכת התוכן שלכם נשארים פרטיים — כל בקשות הפיד מגיעות מהשרת שלכם ולא ממופעים ציבוריים שעשויים לתעד שאילתות. מטמון Redis שומר על פידים בגישה תכופה מהירים ומפחית את העומס על אתרי המקור.