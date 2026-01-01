פרוסו Super Productivity בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל משימות מתקדם המשלב רשימות משימות, מעקב זמן, טיימר פומודורו, ושילובים עם Jira, GitHub ו-GitLab בכלי אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Super Productivity
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Super Productivity
Super Productivity מאחדת ניהול משימות, מעקב זמן ושילובים של כלי פיתוח ליישום אחד. היא משלבת רשימות משימות מובנות עם תיחום זמן מבוסס פומודורו, יצירת גיליונות זמנים אוטומטית ושילובים ישירים עם Jira, GitHub, GitLab ו-Trello — כך שמשימות שהוקצו זורמות לרשימת המשימות שלכם ללא הזנה ידנית ויומני עבודה מסתנכרנים בחזרה באופן אוטומטי.
אירוח עצמי על ה-VPS שלכם הופך את Super Productivity לנגישה מכל דפדפן מבלי להתקין אפליקציית דסקטופ, תוך שמירה על נתוני המשימות, פרטי הלקוחות ודפוסי העבודה שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. ללא אנליטיקה, ללא טלמטריה, וללא עמלות לפי משתמש.
פיצ'רים עיקריים של Super Productivity
מעקב זמן משולב
עקבו אחר זמן לכל משימה עם יצירת גיליונות זמנים אוטומטית — אידיאלי עבור חיוב לקוחות, דיווחי ספרינטים, והבנה לאן השעות שלכם הולכות.
Pomodoro טיימר
תמיכה מובנית בטכניקת פומודורו עם מרווחי עבודה והפסקה הניתנים להגדרה, בתוספת תזכורות לשמירה על מיקוד ולמניעת שחיקה.
סנכרון Jira ו-GitHub
ייבוא אוטומטי של כרטיסי Jira ובעיות GitHub שהוקצו לרשימת המשימות שלכם, ודחיפת יומני עבודה בחזרה כדי לשמור על סנכרון כלי הפרויקט.
תת-משימות ופרויקטים
ארגנו עבודה עם משימות משנה היררכיות, פרויקטים ותגיות מקודדות בצבע, כך שיוזמות מורכבות יישארו מובנות וניתנות לניהול.
מדדי פרודוקטיביות
עוקב אחר משימות שהושלמו, זמן מיקוד ודפוסים יומיים לאורך זמן, כך שתוכלו לזהות צווארי בקבוק בתהליך העבודה ולשפר את ההרגלים שלכם.
למה להריץ את Super Productivity על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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