Super Productivity מאחדת ניהול משימות, מעקב זמן ושילובים של כלי פיתוח ליישום אחד. היא משלבת רשימות משימות מובנות עם תיחום זמן מבוסס פומודורו, יצירת גיליונות זמנים אוטומטית ושילובים ישירים עם Jira, GitHub, GitLab ו-Trello — כך שמשימות שהוקצו זורמות לרשימת המשימות שלכם ללא הזנה ידנית ויומני עבודה מסתנכרנים בחזרה באופן אוטומטי.

אירוח עצמי על ה-VPS שלכם הופך את Super Productivity לנגישה מכל דפדפן מבלי להתקין אפליקציית דסקטופ, תוך שמירה על נתוני המשימות, פרטי הלקוחות ודפוסי העבודה שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. ללא אנליטיקה, ללא טלמטריה, וללא עמלות לפי משתמש.