Gogs (שירות Git ב-Go) היא שירות Git באחסון עצמי שנבנה לפשטות ושימוש מינימלי במשאבים. כתובה ב-Go, היא מספקת ניהול מאגרים, מעקב אחר בעיות, תמיכת ויקי וארגון צוותים באמצעות ממשק ווב נקי, ופועלת ביעילות גם על שרתי VPS קטנים.

אחסון עצמי של Gogs שומר את קוד המקור שלכם על תשתית שבבעלותכם, ללא עמלות לפי משתמש וללא תלות בפלטפורמות אירוח חיצוניות. פריסה זו משלבת את Gogs עם PostgreSQL לאחסון נתונים אמין וכוללת העברת פורטים (port forwarding) של SSH עבור תהליכי עבודה סטנדרטיים של Git push ו-pull.