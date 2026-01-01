התקנת Gogs בלחיצה אחת.
שירות Git באירוח עצמי ללא מאמץ, שנכתב ב-Go — קל משקל, מהיר וקל להפעלה על כל שרת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gogs
Gogs (שירות Git ב-Go) היא שירות Git באחסון עצמי שנבנה לפשטות ושימוש מינימלי במשאבים. כתובה ב-Go, היא מספקת ניהול מאגרים, מעקב אחר בעיות, תמיכת ויקי וארגון צוותים באמצעות ממשק ווב נקי, ופועלת ביעילות גם על שרתי VPS קטנים.
אחסון עצמי של Gogs שומר את קוד המקור שלכם על תשתית שבבעלותכם, ללא עמלות לפי משתמש וללא תלות בפלטפורמות אירוח חיצוניות. פריסה זו משלבת את Gogs עם PostgreSQL לאחסון נתונים אמין וכוללת העברת פורטים (port forwarding) של SSH עבור תהליכי עבודה סטנדרטיים של Git push ו-pull.
פיצ'רים עיקריים של Gogs
אחסון מאגר Git
ניהול מאגרים מלא עם גלישה בענפים, היסטוריית קומיטים ותהליכי עבודה של בקשות מיזוג בממשק אינטרנט פשוט.
מעקב תקלות
מעקב באגים מובנה עם תוויות, אבני דרך והקצאה שומר על עבודת הפרויקט מאורגנת לצד הקוד.
SSH ו-HTTPS גישת Git
מפתחים דוחפים ומושכים דרך SSH או HTTPS באמצעות לקוחות Git סטנדרטיים ללא שינויים בתהליך העבודה.
שימוש מינימלי במשאבים
Gogs פועל על חומרה בעלת מפרט נמוך, מה שהופך אותו לבחירה מעשית לאירוח Git עבור שרתים קטנים ומעבדות ביתיות.
אינטגרציות Webhook
תמיכה ב-Webhook מפעילה מערכות CI/CD ושירותים חיצוניים באירועי push עבור תהליכי בנייה ופריסה אוטומטיים.
למה להריץ את Gogs על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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