התקינו eXeLearning בלחיצה אחת.
כלי עריכה בקוד פתוח ליצירת משאבי למידה אינטראקטיביים SCORM ו-HTML5.
בחרו תוכנית VPS עבור eXeLearning
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם eXeLearning
eXeLearning היא סביבת עריכה ברישיון AGPL המשמשת מחנכים ומעצבי הדרכה לבניית תוכן למידה אינטראקטיבי ללא כתיבת קוד. בגיבוי משרד החינוך הספרדי ורשת של מנהלות אזוריות, היא מתמקדת בהפקת משאבים מבוססי-תקנים הפועלים בכל מערכת לניהול למידה.
אירוח עצמי של eXeLearning ב-VPS שלכם שומר על חומרי קורס, ייצואים המיועדים לסטודנטים ופרטי אימות של עורכים באופן מלא על התשתית שלכם. צוותים יכולים לשתף פעולה בזמן אמת, לפרסם ייצואים ל-Moodle או לכל LMS, ולהימנע ממגבלות הרישוי וחששות משמירת נתונים של שירותי עריכה בענן.
פיצ'רים עיקריים של eXeLearning
אינטראקטיביים iDevices
רכיבים מוכנים לשימוש לשאלונים, מקרי בוחן, מולטימדיה ופעילויות רפלקטיביות הופכים תוכן סטטי לשיעורים אינטראקטיביים מובנים.
ייצוא SCORM ו-HTML5
פרסמו קורסים כחבילות SCORM, תוכן IMS, או אתרי HTML5 עצמאיים כך שהם יפעלו בכל LMS או באחסון אתרים רגיל.
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר מחברים יכולים לערוך את אותו פרויקט בו-זמנית באמצעות סנכרון Yjs WebSocket מובנה, המשקף את זרימת העבודה של עורכי מסמכים מודרניים.
אינטגרציה Moodle
דחפו קורסים שהושלמו ישירות ל-Moodle כפעילויות מוכנות לפריסה, תוך הסרת שלב ההעלאה הידנית שבין יצירה לפרסום.
ממשק רב לשוני
תמיכה מובנית באנגלית, ספרדית, קטלאנית, בסקית, גליסית, ולנסית ואספרנטו הופכת אותה למתאימה לתוכניות חינוך אזוריות ודו-לשוניות.
תקנים פתוחים ונגישים
תוכן שנוצר עומד בהנחיות נגישות אתרים ובפורמטים פתוחים, מה שמבטיח שמשאבים יישארו שמישים וניידים לאורך שנים.
למה להריץ את eXeLearning על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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