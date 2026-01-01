עד 69% הנחה עבור eXeLearning

התקינו eXeLearning בלחיצה אחת.

כלי עריכה בקוד פתוח ליצירת משאבי למידה אינטראקטיביים SCORM ו-HTML5.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו eXeLearning בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור eXeLearning

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם eXeLearning

eXeLearning היא סביבת עריכה ברישיון AGPL המשמשת מחנכים ומעצבי הדרכה לבניית תוכן למידה אינטראקטיבי ללא כתיבת קוד. בגיבוי משרד החינוך הספרדי ורשת של מנהלות אזוריות, היא מתמקדת בהפקת משאבים מבוססי-תקנים הפועלים בכל מערכת לניהול למידה.

אירוח עצמי של eXeLearning ב-VPS שלכם שומר על חומרי קורס, ייצואים המיועדים לסטודנטים ופרטי אימות של עורכים באופן מלא על התשתית שלכם. צוותים יכולים לשתף פעולה בזמן אמת, לפרסם ייצואים ל-Moodle או לכל LMS, ולהימנע ממגבלות הרישוי וחששות משמירת נתונים של שירותי עריכה בענן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של eXeLearning

אינטראקטיביים iDevices

רכיבים מוכנים לשימוש לשאלונים, מקרי בוחן, מולטימדיה ופעילויות רפלקטיביות הופכים תוכן סטטי לשיעורים אינטראקטיביים מובנים.

ייצוא SCORM ו-HTML5

פרסמו קורסים כחבילות SCORM, תוכן IMS, או אתרי HTML5 עצמאיים כך שהם יפעלו בכל LMS או באחסון אתרים רגיל.

שיתוף פעולה בזמן אמת

מספר מחברים יכולים לערוך את אותו פרויקט בו-זמנית באמצעות סנכרון Yjs WebSocket מובנה, המשקף את זרימת העבודה של עורכי מסמכים מודרניים.

אינטגרציה Moodle

דחפו קורסים שהושלמו ישירות ל-Moodle כפעילויות מוכנות לפריסה, תוך הסרת שלב ההעלאה הידנית שבין יצירה לפרסום.

ממשק רב לשוני

תמיכה מובנית באנגלית, ספרדית, קטלאנית, בסקית, גליסית, ולנסית ואספרנטו הופכת אותה למתאימה לתוכניות חינוך אזוריות ודו-לשוניות.

תקנים פתוחים ונגישים

תוכן שנוצר עומד בהנחיות נגישות אתרים ובפורמטים פתוחים, מה שמבטיח שמשאבים יישארו שמישים וניידים לאורך שנים.

למה להריץ את eXeLearning על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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