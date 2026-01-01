eXeLearning היא סביבת עריכה ברישיון AGPL המשמשת מחנכים ומעצבי הדרכה לבניית תוכן למידה אינטראקטיבי ללא כתיבת קוד. בגיבוי משרד החינוך הספרדי ורשת של מנהלות אזוריות, היא מתמקדת בהפקת משאבים מבוססי-תקנים הפועלים בכל מערכת לניהול למידה.

אירוח עצמי של eXeLearning ב-VPS שלכם שומר על חומרי קורס, ייצואים המיועדים לסטודנטים ופרטי אימות של עורכים באופן מלא על התשתית שלכם. צוותים יכולים לשתף פעולה בזמן אמת, לפרסם ייצואים ל-Moodle או לכל LMS, ולהימנע ממגבלות הרישוי וחששות משמירת נתונים של שירותי עריכה בענן.