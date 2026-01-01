פרסו SeaweedFS בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קבצים מבוזרת בעלת ביצועים גבוהים עם תאימות ל-API של S3 לאחסון והגשה של מיליארדי קבצים בקנה מידה גדול.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SeaweedFS
SeaweedFS היא מערכת קבצים מבוזרת בקוד פתוח עם למעלה מ-24,000 כוכבי GitHub, ממוטבת לאחסון ושליפה יעילים של מספר רב של קבצים. עם API מובנה תואם S3, היא משמשת כתחליף ישיר ל-Amazon S3 בסביבות באירוח עצמי — כל כלי או SDK שנבנה עבור S3 עובד עם SeaweedFS ללא שינויי קוד.
אירוח עצמי של אחסון אובייקטים ב-VPS שלכם מבטל עלויות לפי בקשה ולפי GB של ספקי ענן, תוך שמירה על שליטה מלאה בנתונים שלכם. SeaweedFS מטפלת בכל דבר, מתמונות קטנות שהועלו על ידי משתמשים ועד קובצי וידאו גדולים וארכיוני גיבוי, עם שכפול וקידוד מחיקה זמינים להגנת נתונים.
פיצ'רים עיקריים של SeaweedFS
תאימות S3 API
כל יישום או כלי שנבנה עבור Amazon S3 מתחבר ל-SeaweedFS ללא שינוי, מאפשר אינטגרציה מיידית עם תהליכי עבודה קיימים.
טיפול יעיל בקבצים קטנים
מנוע אחסון אופטימלי מטפל ביעילות במיליארדי קבצים קטנים — חולשה נפוצה של מערכות קבצים מסורתיות ומערכות אחסון קצה עורפיות כלליות.
שכפול נתונים
שכפול אוטומטי על פני שרתי נפח מספק יתירות, כך שהנתונים נשארים זמינים גם אם צמתי אחסון בודדים נכשלים.
קידוד מחיקה
מפחית את תקורה האחסון בהשוואה לשכפול מלא תוך שמירה על שלמות הנתונים עבור שכבות אחסון חמות וקרות.
תמיכת הרכבת FUSE
הרכיבו SeaweedFS כמערכת קבצים מקורית במארחי Linux, המאפשרת ליישומים המצפים לגישת קבצים סטנדרטית של POSIX לקרוא ולכתוב ישירות.
למה להריץ את SeaweedFS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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