SeaweedFS היא מערכת קבצים מבוזרת בקוד פתוח עם למעלה מ-24,000 כוכבי GitHub, ממוטבת לאחסון ושליפה יעילים של מספר רב של קבצים. עם API מובנה תואם S3, היא משמשת כתחליף ישיר ל-Amazon S3 בסביבות באירוח עצמי — כל כלי או SDK שנבנה עבור S3 עובד עם SeaweedFS ללא שינויי קוד.

אירוח עצמי של אחסון אובייקטים ב-VPS שלכם מבטל עלויות לפי בקשה ולפי GB של ספקי ענן, תוך שמירה על שליטה מלאה בנתונים שלכם. SeaweedFS מטפלת בכל דבר, מתמונות קטנות שהועלו על ידי משתמשים ועד קובצי וידאו גדולים וארכיוני גיבוי, עם שכפול וקידוד מחיקה זמינים להגנת נתונים.