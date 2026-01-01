עד 69% הנחה עבור SeaweedFS

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מערכת קבצים מבוזרת בעלת ביצועים גבוהים עם תאימות ל-API של S3 לאחסון והגשה של מיליארדי קבצים בקנה מידה גדול.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו SeaweedFS בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור SeaweedFS

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם SeaweedFS

SeaweedFS היא מערכת קבצים מבוזרת בקוד פתוח עם למעלה מ-24,000 כוכבי GitHub, ממוטבת לאחסון ושליפה יעילים של מספר רב של קבצים. עם API מובנה תואם S3, היא משמשת כתחליף ישיר ל-Amazon S3 בסביבות באירוח עצמי — כל כלי או SDK שנבנה עבור S3 עובד עם SeaweedFS ללא שינויי קוד.

אירוח עצמי של אחסון אובייקטים ב-VPS שלכם מבטל עלויות לפי בקשה ולפי GB של ספקי ענן, תוך שמירה על שליטה מלאה בנתונים שלכם. SeaweedFS מטפלת בכל דבר, מתמונות קטנות שהועלו על ידי משתמשים ועד קובצי וידאו גדולים וארכיוני גיבוי, עם שכפול וקידוד מחיקה זמינים להגנת נתונים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של SeaweedFS

תאימות S3 API

כל יישום או כלי שנבנה עבור Amazon S3 מתחבר ל-SeaweedFS ללא שינוי, מאפשר אינטגרציה מיידית עם תהליכי עבודה קיימים.

טיפול יעיל בקבצים קטנים

מנוע אחסון אופטימלי מטפל ביעילות במיליארדי קבצים קטנים — חולשה נפוצה של מערכות קבצים מסורתיות ומערכות אחסון קצה עורפיות כלליות.

שכפול נתונים

שכפול אוטומטי על פני שרתי נפח מספק יתירות, כך שהנתונים נשארים זמינים גם אם צמתי אחסון בודדים נכשלים.

קידוד מחיקה

מפחית את תקורה האחסון בהשוואה לשכפול מלא תוך שמירה על שלמות הנתונים עבור שכבות אחסון חמות וקרות.

תמיכת הרכבת FUSE

הרכיבו SeaweedFS כמערכת קבצים מקורית במארחי Linux, המאפשרת ליישומים המצפים לגישת קבצים סטנדרטית של POSIX לקרוא ולכתוב ישירות.

למה להריץ את SeaweedFS על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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