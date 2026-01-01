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מה אפשר לבנות עם Explo
Explo הוא שרת גילוי מוזיקה באירוח עצמי שמחבר את היסטוריית ההאזנה שלך ב-ListenBrainz לספריית המוזיקה האישית שלך. הוא מושך רשימות השמעה מומלצות שבועיות ויומיות מ-ListenBrainz, מוצא את הרצועות התואמות דרך YouTube או Soulseek, מוריד אותן, ויוצר רשימות השמעה ישירות בתוך Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, או MPD — באופן אוטומטי, בלוח זמנים שאתה שולט בו.
בניגוד לשירותי סטרימינג שנועלים המלצות מאחורי מנויים ואלגוריתמים אטומים, Explo מעניק לך שקיפות מלאה: כל המלצה ניתנת למעקב אחר נתוני ההאזנה האמיתיים שלך ב-ListenBrainz, וכל רצועה שהורדה נמצאת בשרת שלך. ממשק המשתמש האינטרנטי המובנה מאפשר לך לנהל לוחות זמנים, לדפדף בהיסטוריית רשימות ההשמעה, ולהגדיר את כל האינטגרציות מבלי לערוך קובצי תצורה.
פיצ'רים עיקריים של Explo
ListenBrainz גילוי
מושך פלייליסטים של חקירה שבועית, ג'אמים שבועיים ו-ג'אמים יומיים ישירות מחשבון ListenBrainz שלכם — המלצות שנוצרו במלואן על בסיס היסטוריית ההאזנה האישית שלכם.
תמיכה בריבוי שרתים
משתלב עם Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic ו-MPD, ויוצר רשימות השמעה ישירות בתוך כל שרת מוזיקה שאתם כבר מפעילים.
אוטומציה מתוזמנת
לוחות זמנים ניתנים להגדרה של cron מריצים גילוי אוטומטית — הגדירו זאת פעם אחת ומוזיקה חדשה תופיע בספרייה שלכם מדי שבוע ללא צעדים ידניים כלשהם.
הורדת YouTube ו-Soulseek
מוצא ומוריד שירים דרך YouTube (עם yt-dlp) או Soulseek (דרך Slskd), עם מסנני איכות, בחירת פורמט וביטול כפילויות חכם.
ניהול Web UI
גלישה בארכיוני רשימות השמעה, הפעלת הרצות ידניות, התאמת לוחות זמנים, וניהול כל הגדרות שרת המוזיקה מממשק דפדפן מאומת אחד.
למה להריץ את Explo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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