Explo הוא שרת גילוי מוזיקה באירוח עצמי שמחבר את היסטוריית ההאזנה שלך ב-ListenBrainz לספריית המוזיקה האישית שלך. הוא מושך רשימות השמעה מומלצות שבועיות ויומיות מ-ListenBrainz, מוצא את הרצועות התואמות דרך YouTube או Soulseek, מוריד אותן, ויוצר רשימות השמעה ישירות בתוך Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, או MPD — באופן אוטומטי, בלוח זמנים שאתה שולט בו.

בניגוד לשירותי סטרימינג שנועלים המלצות מאחורי מנויים ואלגוריתמים אטומים, Explo מעניק לך שקיפות מלאה: כל המלצה ניתנת למעקב אחר נתוני ההאזנה האמיתיים שלך ב-ListenBrainz, וכל רצועה שהורדה נמצאת בשרת שלך. ממשק המשתמש האינטרנטי המובנה מאפשר לך לנהל לוחות זמנים, לדפדף בהיסטוריית רשימות ההשמעה, ולהגדיר את כל האינטגרציות מבלי לערוך קובצי תצורה.