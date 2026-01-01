Dkron היא מערכת קוד פתוח לתזמון משימות מבוזר שנכתבה ב-Go, שמחליפה את cron המסורתי בחלופה סובלנית לתקלות ומודעת אשכולות. בניגוד ל-cron של מארח יחיד, Dkron משתמשת בפרוטוקול הקונצנזוס Raft ובשכבת חברות מבוססת-gossip, כך שמשימות ממשיכות לפעול גם כאשר צמתים בודדים נכשלים, ומבטלת את נקודת הכשל היחידה שממנה סובלים crontabs קלאסיים.

אירוח עצמי של Dkron ב-VPS משלכם שומר לוחות זמנים, היסטוריית ביצוע ומטעני משימות בשליטתכם, תוך חשיפת ממשק משתמש אינטרנטי מובנה, REST API ומבצעי HTTP/shell להרצת סקריפטים, webhooks ופקודות חיצוניות. מנוע האחסון המצורף מבטל את הצורך במסד נתונים חיצוני כלשהו, והופך את הפריסה לקונטיינר יחיד עם נפח נתונים מתמשך עבור מצב Raft והיסטוריית משימות.