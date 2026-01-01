פרוסו Dkron בלחיצה אחת.
מתזמן משימות מבוזר ועמיד בפני תקלות, עם ממשק ווב ואשכולות מובנים עבור עומסי עבודה של cron אמינים במיוחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dkron
Dkron היא מערכת קוד פתוח לתזמון משימות מבוזר שנכתבה ב-Go, שמחליפה את cron המסורתי בחלופה סובלנית לתקלות ומודעת אשכולות. בניגוד ל-cron של מארח יחיד, Dkron משתמשת בפרוטוקול הקונצנזוס Raft ובשכבת חברות מבוססת-gossip, כך שמשימות ממשיכות לפעול גם כאשר צמתים בודדים נכשלים, ומבטלת את נקודת הכשל היחידה שממנה סובלים crontabs קלאסיים.
אירוח עצמי של Dkron ב-VPS משלכם שומר לוחות זמנים, היסטוריית ביצוע ומטעני משימות בשליטתכם, תוך חשיפת ממשק משתמש אינטרנטי מובנה, REST API ומבצעי HTTP/shell להרצת סקריפטים, webhooks ופקודות חיצוניות. מנוע האחסון המצורף מבטל את הצורך במסד נתונים חיצוני כלשהו, והופך את הפריסה לקונטיינר יחיד עם נפח נתונים מתמשך עבור מצב Raft והיסטוריית משימות.
פיצ'רים עיקריים של Dkron
תזמון עמיד בפני תקלות
קונצנזוס מבוסס Raft שומר על משימות ה-Cron שלכם פועלות למרות כשלים בצמתים, הפעלות מחדש ובעיות רשת, ללא התערבות ידנית.
Web UI מובנה
נהלו משימות, בדקו היסטוריית ביצוע, והפעילו הרצות מממשק דפדפן נקי מבלי לכתוב קובצי crontab באופן ידני.
REST API ו-webhooks
ליצור, לעדכן ולהפעיל משימות באופן פרוגרמטי מתוך CI pipelines, סקריפטים או מערכות חיצוניות באמצעות API HTTP מבוסס גרסאות.
מבצעים מודולריים
הפעילו פקודות Shell, בקשות HTTP, קריאות gRPC, או הודעות NATS כמשימות מתוזמנות באמצעות תוספי המבצע המובנים.
מנוע אחסון מובנה
אחסון מבוסס BoltDB מגיע עם הקובץ הבינארי, ומבטל את הצורך במסדי נתונים חיצוניים כמו etcd, Consul, או PostgreSQL.
ארכיטקטורה מותאמת לאשכולות
התחילו כצומת יחיד והתרחבו אופקית על ידי צירוף שרתים וסוכנים נוספים ככל שהעומס שלכם גדל.
למה להריץ את Dkron על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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