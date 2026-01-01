עד 69% הנחה עבור Kiwix-serve

התקינו Kiwix-serve בלחיצה אחת.

קורא לא מקוון באירוח עצמי עבור ויקיפדיה, גוטנברג, Stack Exchange, ואלפי ארכיוני ZIM.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Kiwix-serve בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Kiwix-serve

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Kiwix-serve

Kiwix-serve הוא שרת ה-HTTP הרשמי מפרויקט Kiwix, שהופך ארכיוני ZIM לספרייה מהירה, ניתנת לחיפוש ונגישה דרך דפדפן. ZIM הוא פורמט ארכיון פתוח ודחוס שתופס אתרים שלמים — ויקיפדיה, פרויקט גוטנברג, Stack Exchange, הרצאות TED, MDN, Khan Academy, ומאות אחרים — לקריאה מלאה במצב לא מקוון.

אירוח עצמי של Kiwix-serve ב-VPS מעניק לכם ספריית עזר קבועה ותמיד מקוונת, שאינה תלויה באינטרנט הציבורי, בזמינות האתר המקורי, או בחומות תשלום של ספקים. גררו קבצי ZIM לנפח הנתונים מהספרייה הרשמית של Kiwix והשרת טוען אותם מחדש באופן מיידי, חושף ממשק אינטרנט מאוחד עם חיפוש טקסט מלא בכל ארכיון שאתם טוענים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Kiwix-serve

ספריית ZIM בטעינה חמה

הניחו קובצי ZIM חדשים בנפח הנתונים ו-kiwix-serve יקלוט אותם אוטומטית באמצעות מנטר הספרייה המובנה — אין צורך בהפעלה מחדש.

חיפוש טקסט מלא

חפשו בכל ארכיון טעון עם אינדקס טקסט מלא משולב, כולל הצעות תוך כדי הקלדה לחיפושים מהירים ברחבי ויקיפדיה או כל קובץ ZIM אחר.

תוכן משלכם

בחרו כל קובץ ZIM מקטלוג Kiwix הרשמי — ויקיפדיה המלאה, פרויקט גוטנברג, מאגרי Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, ועוד ארכיוני עזר רבים.

מותאם לקריאה לא מקוונת

דחיסת ZIM שומרת על נפח אחסון נמוך וחיפושים מהירים, כך ש-VPS יחיד יכול לשרת ארכיוני עזר עצומים ללא תלויות חיצוניות.

קטלוג OPDS מוטמע

חושף פיד OPDS של הספרייה שלך כך שקוראי Kiwix לנייד ולמחשב שולחני יוכלו לגלות ולהוריד כותרים ישירות מהשרת שלך.

הופעל באתחול ראשוני

כתובת URL אופציונלית להורדת ZIM מאחזרת את הארכיון הראשון שלכם באופן אוטומטי בזמן הפריסה, כך שהשרת ניתן לגלישה ברגע שהוא עולה לאוויר.

למה להריץ את Kiwix-serve על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

גלו אפליקציות נוספות לפריסה

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

שרת סנכרון **Anki** באחסון עצמי, עם תמיכה בריבוי משתמשים, גיבויים ו-web dashboard

בחירה
Blender

Blender

חבילת דוגמנות תלת-ממדית, אנימציה ורינדור הנגישה בדפדפן

בחירה
CommaFeed

CommaFeed

קורא RSS באירוח עצמי בהשראת **Google Reader** עם קיצורי מקלדת ואפליקציות מובייל

בחירה
צפייה את כל האפליקציות

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.