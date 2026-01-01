התקינו Kiwix-serve בלחיצה אחת.
קורא לא מקוון באירוח עצמי עבור ויקיפדיה, גוטנברג, Stack Exchange, ואלפי ארכיוני ZIM.
בחרו תוכנית VPS עבור Kiwix-serve
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kiwix-serve
Kiwix-serve הוא שרת ה-HTTP הרשמי מפרויקט Kiwix, שהופך ארכיוני ZIM לספרייה מהירה, ניתנת לחיפוש ונגישה דרך דפדפן. ZIM הוא פורמט ארכיון פתוח ודחוס שתופס אתרים שלמים — ויקיפדיה, פרויקט גוטנברג, Stack Exchange, הרצאות TED, MDN, Khan Academy, ומאות אחרים — לקריאה מלאה במצב לא מקוון.
אירוח עצמי של Kiwix-serve ב-VPS מעניק לכם ספריית עזר קבועה ותמיד מקוונת, שאינה תלויה באינטרנט הציבורי, בזמינות האתר המקורי, או בחומות תשלום של ספקים. גררו קבצי ZIM לנפח הנתונים מהספרייה הרשמית של Kiwix והשרת טוען אותם מחדש באופן מיידי, חושף ממשק אינטרנט מאוחד עם חיפוש טקסט מלא בכל ארכיון שאתם טוענים.
פיצ'רים עיקריים של Kiwix-serve
ספריית ZIM בטעינה חמה
הניחו קובצי ZIM חדשים בנפח הנתונים ו-kiwix-serve יקלוט אותם אוטומטית באמצעות מנטר הספרייה המובנה — אין צורך בהפעלה מחדש.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכל ארכיון טעון עם אינדקס טקסט מלא משולב, כולל הצעות תוך כדי הקלדה לחיפושים מהירים ברחבי ויקיפדיה או כל קובץ ZIM אחר.
תוכן משלכם
בחרו כל קובץ ZIM מקטלוג Kiwix הרשמי — ויקיפדיה המלאה, פרויקט גוטנברג, מאגרי Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, ועוד ארכיוני עזר רבים.
מותאם לקריאה לא מקוונת
דחיסת ZIM שומרת על נפח אחסון נמוך וחיפושים מהירים, כך ש-VPS יחיד יכול לשרת ארכיוני עזר עצומים ללא תלויות חיצוניות.
קטלוג OPDS מוטמע
חושף פיד OPDS של הספרייה שלך כך שקוראי Kiwix לנייד ולמחשב שולחני יוכלו לגלות ולהוריד כותרים ישירות מהשרת שלך.
הופעל באתחול ראשוני
כתובת URL אופציונלית להורדת ZIM מאחזרת את הארכיון הראשון שלכם באופן אוטומטי בזמן הפריסה, כך שהשרת ניתן לגלישה ברגע שהוא עולה לאוויר.
למה להריץ את Kiwix-serve על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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