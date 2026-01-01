Kiwix-serve הוא שרת ה-HTTP הרשמי מפרויקט Kiwix, שהופך ארכיוני ZIM לספרייה מהירה, ניתנת לחיפוש ונגישה דרך דפדפן. ZIM הוא פורמט ארכיון פתוח ודחוס שתופס אתרים שלמים — ויקיפדיה, פרויקט גוטנברג, Stack Exchange, הרצאות TED, MDN, Khan Academy, ומאות אחרים — לקריאה מלאה במצב לא מקוון.

אירוח עצמי של Kiwix-serve ב-VPS מעניק לכם ספריית עזר קבועה ותמיד מקוונת, שאינה תלויה באינטרנט הציבורי, בזמינות האתר המקורי, או בחומות תשלום של ספקים. גררו קבצי ZIM לנפח הנתונים מהספרייה הרשמית של Kiwix והשרת טוען אותם מחדש באופן מיידי, חושף ממשק אינטרנט מאוחד עם חיפוש טקסט מלא בכל ארכיון שאתם טוענים.