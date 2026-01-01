phpMyAdmin הוא כלי הניהול מבוסס-הווב הנפוץ ביותר עבור מסדי נתונים של MySQL ו-MariaDB, שזוכה לאמון של מיליוני מפתחים ומנהלי מסדי נתונים במשך למעלה משני עשורים. הוא מספק ממשק גרפי מקיף לעיון בנתונים, ביצוע שאילתות SQL, ניהול טבלאות ואינדקסים, טיפול בהרשאות משתמשים, וייבוא או ייצוא נתונים — הכל ללא צורך בגישה לשורת הפקודה.

פריסה זו פועלת במצב שרת שרירותי, ומאפשרת לכם להתחבר לכל מופע MySQL או MariaDB על ידי הזנת פרטי ההתחברות שלו בכניסה. אירוח עצמי של phpMyAdmin ב-VPS שלכם שומר על תעבורת מסד הנתונים בתוך הרשת שלכם ומספק גישה זמינה תמיד המאובטחת באמצעות HTTPS.