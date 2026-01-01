התקינו phpMyAdmin בלחיצה אחת.
כלי ניהול מבוסס ווב לניהול מסדי נתונים MySQL ו-MariaDB באמצעות ממשק גרפי אינטואיטיבי.
בחרו תוכנית VPS עבור phpMyAdmin
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם phpMyAdmin
phpMyAdmin הוא כלי הניהול מבוסס-הווב הנפוץ ביותר עבור מסדי נתונים של MySQL ו-MariaDB, שזוכה לאמון של מיליוני מפתחים ומנהלי מסדי נתונים במשך למעלה משני עשורים. הוא מספק ממשק גרפי מקיף לעיון בנתונים, ביצוע שאילתות SQL, ניהול טבלאות ואינדקסים, טיפול בהרשאות משתמשים, וייבוא או ייצוא נתונים — הכל ללא צורך בגישה לשורת הפקודה.
פריסה זו פועלת במצב שרת שרירותי, ומאפשרת לכם להתחבר לכל מופע MySQL או MariaDB על ידי הזנת פרטי ההתחברות שלו בכניסה. אירוח עצמי של phpMyAdmin ב-VPS שלכם שומר על תעבורת מסד הנתונים בתוך הרשת שלכם ומספק גישה זמינה תמיד המאובטחת באמצעות HTTPS.
פיצ'רים עיקריים של phpMyAdmin
ניהול מסדי נתונים חזותי
עיינו, חפשו, ערכו ומחקו רשומות בכל מסדי הנתונים והטבלאות באמצעות ממשק אינטרנט אינטואיטיבי.
עורך שאילתות SQL
בצעו שאילתות עם הדגשת תחביר, השלמה אוטומטית ובונה שאילתות ויזואלי לפעולות מורכבות.
ייבוא וייצוא
העבירו נתונים פנימה והחוצה באמצעות SQL, CSV, XML, JSON, ותבניות פופולריות אחרות עם אפשרויות הניתנות להגדרה.
ניהול הרשאות משתמש
צרו ונהלו חשבונות משתמש של מסד נתונים עם בקרות הרשאות מדויקות בכל שרתי MySQL.
תמיכה מרובת שרתים
התחברו למופעי MySQL ו-MariaDB שונים מפריסת phpMyAdmin יחידה באמצעות מצב שרת שרירותי.
ניטור שרתים
צפו בסטטיסטיקות מסד נתונים וטבלאות, עקבו אחר מדדי מצב שרת, ונטרו ביצועים בזמן אמת.
למה להריץ את phpMyAdmin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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