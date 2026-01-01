Drupal היא מערכת ניהול תוכן (CMS) בוגרת וברמה ארגונית, שזוכה לאמון של ממשלות, אוניברסיטאות, חברות מדיה וארגוני Fortune 500 ברחבי העולם. הארכיטקטורה המודולרית שלה והאקוסיסטם הנרחב של למעלה מ-50,000 מודולים שנתרמו, מאפשרים לצוותים לבנות כל דבר, מאתר עריכה פשוט ועד פלטפורמה דיגיטלית מורכבת מרובת אתרים, בלי לגעת בשורת קוד מותאם אישית.

יכולות ה-CMS ה-headless של Drupal, שכבת ה-API החזקה שלה ומערכת ההרשאות הגרנולרית הופכים אותה להתאמה חזקה לארגונים שצריכים לנהל תוכן על פני מספר ערוצים — אינטרנט, מובייל ומעבר לכך — תוך שמירה על תהליכי עבודה עריכתיים קפדניים ודרישות תאימות. פריסה זו משלבת את Drupal עם backend של PostgreSQL לאמינות וביצועים ברמת ייצור.