התקינו Drupal בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת ניהול תוכן (CMS) בקוד פתוח בדרגת אנטרפרייז, המניעה מיליוני אתרים ברחבי העולם, מבלוגים אישיים ועד פורטלים ממשלתיים בקנה מידה גדול.
בחרו תוכנית VPS עבור Drupal
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Drupal
Drupal היא מערכת ניהול תוכן (CMS) בוגרת וברמה ארגונית, שזוכה לאמון של ממשלות, אוניברסיטאות, חברות מדיה וארגוני Fortune 500 ברחבי העולם. הארכיטקטורה המודולרית שלה והאקוסיסטם הנרחב של למעלה מ-50,000 מודולים שנתרמו, מאפשרים לצוותים לבנות כל דבר, מאתר עריכה פשוט ועד פלטפורמה דיגיטלית מורכבת מרובת אתרים, בלי לגעת בשורת קוד מותאם אישית.
יכולות ה-CMS ה-headless של Drupal, שכבת ה-API החזקה שלה ומערכת ההרשאות הגרנולרית הופכים אותה להתאמה חזקה לארגונים שצריכים לנהל תוכן על פני מספר ערוצים — אינטרנט, מובייל ומעבר לכך — תוך שמירה על תהליכי עבודה עריכתיים קפדניים ודרישות תאימות. פריסה זו משלבת את Drupal עם backend של PostgreSQL לאמינות וביצועים ברמת ייצור.
פיצ'רים עיקריים של Drupal
מידול תוכן גמיש
הגדירו סוגי תוכן ושדות מותאמים אישית כדי להתאים בדיוק לתהליך העבודה העריכתי שלכם, מבלי להיות מוגבלים על ידי מבנה נתונים קבוע.
Headless CMS ו-REST API
חשפו תוכן באמצעות ממשק RESTful או JSON:API כך שצוותי פרונט-אנד יוכלו לבנות חוויות מותאמות אישית בכל פריימוורק.
תפקידים והרשאות מפורטים
לשלוט בדיוק על מה שכל תפקיד משתמש יכול ליצור, לערוך, לפרסם או למחוק בכל היררכיית האתר.
תמיכה רב לשונית
תרגום מובנה וניהול שפות מאפשר לכם לפרסם תוכן בעשרות שפות מהתקנה אחת.
מערכת מודולים עצומה
למעלה מ-50,000 מודולים שנתרמו מרחיבים את Drupal עם מסחר אלקטרוני, קידום אתרים, ניהול מדיה ושילובי שירותים מצד שלישי.
למה להריץ את Drupal על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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