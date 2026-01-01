התקינו Evolution API בלחיצה אחת.
שער WhatsApp Business API בקוד פתוח לבניית צ'אטבוטים, אוטומציות ואינטגרציות להודעות לקוחות.
בחרו תוכנית VPS עבור Evolution API
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Evolution API
Evolution API היא פלטפורמת קוד פתוח שמספקת REST API מקיף לאוטומציה של הודעות WhatsApp. היא בנויה על ספריית Baileys, ומאפשרת למפתחים לחבר חשבונות WhatsApp, לשלוח ולקבל הודעות, לנהל אנשי קשר ולהפעיל webhooks לעיבוד אירועים בזמן אמת — כל זאת ללא עמלות API רשמיות יקרות עבור חיבורי API שאינם Cloud API.
אירוח עצמי של Evolution API ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני שיחות הלקוחות בתשתית שלכם, ומבטיח עמידה בתקנות הגנת מידע ומבטל עלויות לפי הודעה שהופכות ספקים מסחריים ליקרים בקנה מידה גדול. מסד הנתונים PostgreSQL וזיכרון המטמון Redis הכלולים מספקים עמידות אמינה וטיפול בהודעות בתפוקה גבוהה עבור עומסי עבודה בסביבת פרודקשן.
פיצ'רים עיקריים של Evolution API
ניהול מופעים מרובים
חברו ונהלו מספרי WhatsApp מרובים מפריסה אחת, כשכל מופע מבודד ונשלט באופן עצמאי באמצעות ה-API.
צ'אטבוט אינטגרציות
מחברים מובנים עבור Typebot, Chatwoot ו-OpenAI מאפשרים בניית בוט צ'אט ללא קוד ושיחות אוטומטיות מבוססות AI ב-WhatsApp.
מערכת אירועי Webhook
Webhooks בזמן אמת מספקים אירועי הודעות, חיבורים וקבוצות לאפליקציה שלכם ברגע שהם מתרחשים, המאפשרים תגובות אוטומטיות מיידיות.
אוטומציה של זרימת עבודה
תואם ל-n8n ולפלטפורמות אוטומציה אחרות, המאפשר בניית תהליכי עבודה מורכבים של הודעות מרובות שלבים ללא קוד מותאם אישית.
ה-RESTful API
API HTTP/JSON נקי עם אימות קוד QR מאפשר לשלב בקלות הודעות WhatsApp בכל יישום או שירות.
למה להריץ את Evolution API על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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