Evolution API היא פלטפורמת קוד פתוח שמספקת REST API מקיף לאוטומציה של הודעות WhatsApp. היא בנויה על ספריית Baileys, ומאפשרת למפתחים לחבר חשבונות WhatsApp, לשלוח ולקבל הודעות, לנהל אנשי קשר ולהפעיל webhooks לעיבוד אירועים בזמן אמת — כל זאת ללא עמלות API רשמיות יקרות עבור חיבורי API שאינם Cloud API.

אירוח עצמי של Evolution API ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני שיחות הלקוחות בתשתית שלכם, ומבטיח עמידה בתקנות הגנת מידע ומבטל עלויות לפי הודעה שהופכות ספקים מסחריים ליקרים בקנה מידה גדול. מסד הנתונים PostgreSQL וזיכרון המטמון Redis הכלולים מספקים עמידות אמינה וטיפול בהודעות בתפוקה גבוהה עבור עומסי עבודה בסביבת פרודקשן.