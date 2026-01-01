Pingvin Share היא פלטפורמת שיתוף קבצים מודרנית, באחסון עצמי, שמעניקה לכם חלופה המכבדת פרטיות ל-WeTransfer, Dropbox Transfer ו-Firefox Send. שתפו קבצים בכל גודל באמצעות קישורים מאובטחים ומוגבלים בזמן, עם תאריכי תפוגה הניתנים להגדרה, מגבלות מבקרים והגנה באמצעות סיסמה — והכל מבלי להעלות לשרתי צד שלישי.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם פירושו שאין מגבלות גודל קבצים המוטלות על ידי שכבות מנוי, אין סיכון שתוכן ייסרק או יימחק, ועמידה מלאה בדרישות ריבונות נתונים. קישורי שיתוף הפוך מאפשרים לאחרים להעלות ישירות אליכם, ושילוב OIDC ו-LDAP תומך בתהליכי אימות ארגוניים מהקופסה.