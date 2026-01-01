התקינו את ה-Pingvin Share בלחיצה אחת.
אלטרנטיבה ל-WeTransfer באירוח עצמי לשיתוף קבצים בכל גודל, באמצעות קישורים מאובטחים ומוגבלים בזמן, עם הגנת סיסמה וללא אחסון צד שלישי.
בחרו תוכנית VPS עבור Pingvin Share
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם Pingvin Share
Pingvin Share היא פלטפורמת שיתוף קבצים מודרנית, באחסון עצמי, שמעניקה לכם חלופה המכבדת פרטיות ל-WeTransfer, Dropbox Transfer ו-Firefox Send. שתפו קבצים בכל גודל באמצעות קישורים מאובטחים ומוגבלים בזמן, עם תאריכי תפוגה הניתנים להגדרה, מגבלות מבקרים והגנה באמצעות סיסמה — והכל מבלי להעלות לשרתי צד שלישי.
אירוח עצמי ב-VPS שלכם פירושו שאין מגבלות גודל קבצים המוטלות על ידי שכבות מנוי, אין סיכון שתוכן ייסרק או יימחק, ועמידה מלאה בדרישות ריבונות נתונים. קישורי שיתוף הפוך מאפשרים לאחרים להעלות ישירות אליכם, ושילוב OIDC ו-LDAP תומך בתהליכי אימות ארגוניים מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של Pingvin Share
אין הגבלת גודל קובץ
שתפו קבצים בכל גודל, מוגבלים רק על ידי שטח הדיסק של ה-VPS שלכם, ללא הגבלות העברה לקובץ או לחודש.
קישורים מאובטחים מוגבלים בזמן
הגדירו תאריכי תפוגה ומגבלות מבקרים על כל שיתוף, כך שקישורים יפסיקו לפעול אוטומטית לאחר שהתנאים שבחרתם יתקיימו.
הגנת סיסמה
הגנו על שיתופים רגישים באמצעות סיסמה, כך שרק הנמענים המיועדים יוכלו לגשת לקבצים שהורדו.
היפוך מניות
צרו קישורי העלאה המאפשרים לאחרים לשלוח לכם קבצים ישירות, מבלי לדרוש חשבון או לחשוף את האחסון שלכם.
אימות מִפְעָל
שילוב OIDC ו-LDAP מאפשר לארגונים להשתמש בספקי זהויות קיימים לניהול גישה מרכזי.
למה להריץ את Pingvin Share על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
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