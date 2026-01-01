עד 69% הנחה עבור Pingvin Share

התקינו את ה-Pingvin Share בלחיצה אחת.

אלטרנטיבה ל-WeTransfer באירוח עצמי לשיתוף קבצים בכל גודל, באמצעות קישורים מאובטחים ומוגבלים בזמן, עם הגנת סיסמה וללא אחסון צד שלישי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את ה-Pingvin Share בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Pingvin Share

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Pingvin Share

Pingvin Share היא פלטפורמת שיתוף קבצים מודרנית, באחסון עצמי, שמעניקה לכם חלופה המכבדת פרטיות ל-WeTransfer, Dropbox Transfer ו-Firefox Send. שתפו קבצים בכל גודל באמצעות קישורים מאובטחים ומוגבלים בזמן, עם תאריכי תפוגה הניתנים להגדרה, מגבלות מבקרים והגנה באמצעות סיסמה — והכל מבלי להעלות לשרתי צד שלישי.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם פירושו שאין מגבלות גודל קבצים המוטלות על ידי שכבות מנוי, אין סיכון שתוכן ייסרק או יימחק, ועמידה מלאה בדרישות ריבונות נתונים. קישורי שיתוף הפוך מאפשרים לאחרים להעלות ישירות אליכם, ושילוב OIDC ו-LDAP תומך בתהליכי אימות ארגוניים מהקופסה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Pingvin Share

אין הגבלת גודל קובץ

שתפו קבצים בכל גודל, מוגבלים רק על ידי שטח הדיסק של ה-VPS שלכם, ללא הגבלות העברה לקובץ או לחודש.

קישורים מאובטחים מוגבלים בזמן

הגדירו תאריכי תפוגה ומגבלות מבקרים על כל שיתוף, כך שקישורים יפסיקו לפעול אוטומטית לאחר שהתנאים שבחרתם יתקיימו.

הגנת סיסמה

הגנו על שיתופים רגישים באמצעות סיסמה, כך שרק הנמענים המיועדים יוכלו לגשת לקבצים שהורדו.

היפוך מניות

צרו קישורי העלאה המאפשרים לאחרים לשלוח לכם קבצים ישירות, מבלי לדרוש חשבון או לחשוף את האחסון שלכם.

אימות מִפְעָל

שילוב OIDC ו-LDAP מאפשר לארגונים להשתמש בספקי זהויות קיימים לניהול גישה מרכזי.

למה להריץ את Pingvin Share על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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