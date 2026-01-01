התקינו את Papermerge בלחיצה אחת.
מערכת ניהול מסמכים בקוד פתוח עם זיהוי תווים אופטי (OCR) אוטומטי, חיפוש טקסט מלא וארגון מבוסס תגיות לכל המסמכים הסרוקים שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Papermerge
Papermerge היא מערכת ניהול מסמכים בקוד פתוח שנועדה להפוך ניירת פיזית לארכיון דיגיטלי מאורגן וניתן לחיפוש. העלו קובצי PDF או תמונות סרוקות ו-Papermerge מחלצת טקסט באופן אוטומטי באמצעות OCR, מה שהופך כל חשבונית, חוזה וקבלה לניתנים למציאה מיידית לפי תוכן. ארגון מבוסס תגיות, היררכיות תיקיות ושדות מטא-דאטה מותאמים אישית מעניקים לכם שליטה מדויקת על אופן ארגון המסמכים ואחזורם. תמיכה בריבוי משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים הופכת אותה למתאימה לעסקים קטנים ולפרקטיקות מקצועיות כאחד.
אירוח עצמי של Papermerge על גבי VPS משלכם פירושו שרשומות פיננסיות רגישות, מסמכים משפטיים וקבצים אישיים לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. אתם נמנעים מדמי אחסון חודשיים בענן תוך כדי קבלת קיבולת מסמכים בלתי מוגבלת, היכולת לאכוף מדיניות שמירה מותאמת אישית והגמישות להשתלב עם זרימות עבודה קיימות באמצעות ה-REST API של Papermerge.
פיצ'רים עיקריים של Papermerge
חילוץ OCR אוטומטי
פייפרמרג' מחלצת טקסט הניתן לחיפוש מקובצי PDF ותמונות סרוקות באופן אוטומטי בעת העלאה, והופכת ערימה של ניירת סרוקה למסד נתונים שניתן לשלוף ממנו מידע.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכל התוכן והמטא-דאטה של כל מסמך בארכיון שלכם, עם פילטרים לפי תאריך, תגיות ושדות מותאמים אישית לאחזור מדויק.
ארגון תגיות ותיקיות
שלבו היררכיות תיקיות עם תגיות גמישות ושדות מטא-דאטה מותאמים אישית כדי לבנות מבנה ארגוני שתואם את האופן שבו העסק שלכם פועל בפועל.
הרשאות רב-משתמשים
בקרת גישה מבוססת תפקידים מאפשרת לצוותים לשתף ארכיון מסמכים יחיד, תוך שמירה על קבצים רגישים גלויים רק למשתמשים מורשים.
פעולות עמוד PDF
למזג, לפצל ולסדר מחדש דפי PDF ישירות בתוך Papermerge, ובכך לבטל את הצורך בעורך PDF נפרד בעת ניקוי מסמכים סרוקים.
למה להריץ את Papermerge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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