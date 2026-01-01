Papermerge היא מערכת ניהול מסמכים בקוד פתוח שנועדה להפוך ניירת פיזית לארכיון דיגיטלי מאורגן וניתן לחיפוש. העלו קובצי PDF או תמונות סרוקות ו-Papermerge מחלצת טקסט באופן אוטומטי באמצעות OCR, מה שהופך כל חשבונית, חוזה וקבלה לניתנים למציאה מיידית לפי תוכן. ארגון מבוסס תגיות, היררכיות תיקיות ושדות מטא-דאטה מותאמים אישית מעניקים לכם שליטה מדויקת על אופן ארגון המסמכים ואחזורם. תמיכה בריבוי משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים הופכת אותה למתאימה לעסקים קטנים ולפרקטיקות מקצועיות כאחד.

אירוח עצמי של Papermerge על גבי VPS משלכם פירושו שרשומות פיננסיות רגישות, מסמכים משפטיים וקבצים אישיים לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. אתם נמנעים מדמי אחסון חודשיים בענן תוך כדי קבלת קיבולת מסמכים בלתי מוגבלת, היכולת לאכוף מדיניות שמירה מותאמת אישית והגמישות להשתלב עם זרימות עבודה קיימות באמצעות ה-REST API של Papermerge.