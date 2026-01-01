Plone היא מערכת CMS בקוד פתוח, בוגרת וברמה ארגונית, הבנויה על בסיס Python איתן. היא מפעילה אלפי אתרים ברחבי סוכנויות ממשלתיות, אוניברסיטאות, ארגונים לא ממשלתיים (NGOs) ותאגידים גלובליים, עם רקורד של למעלה מ-20 שנה ללא פגיעות ביצוע קוד מרחוק אחת שדווחה. Plone 6 מגיעה עם ממשק המשתמש הקלאסי (Classic UI) — סביבת עריכה עשירה בתכונות עם בקרת גישה מבוססת תפקידים מדויקת, תוכן רב לשוני, ניהול גרסאות, ואקוסיסטם עשיר של תוספים העולה על 300 חבילות.

אירוח עצמי של Plone על גבי ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על התוכן ונתוני המשתמשים שלכם, ללא רישוי לפי מושב, וגמישות להרחיב את הפלטפורמה באמצעות תוספי Python ו-REST API המניע תהליכי עבודה של פרסום Headless והיברידי.