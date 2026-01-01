פרוסו Plone בלחיצה אחת.
מערכת לניהול תוכן מאובטחת, בקוד פתוח, שזוכה לאמון מצד ממשלות, אוניברסיטאות וארגונים במשך למעלה משני עשורים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Plone
Plone היא מערכת CMS בקוד פתוח, בוגרת וברמה ארגונית, הבנויה על בסיס Python איתן. היא מפעילה אלפי אתרים ברחבי סוכנויות ממשלתיות, אוניברסיטאות, ארגונים לא ממשלתיים (NGOs) ותאגידים גלובליים, עם רקורד של למעלה מ-20 שנה ללא פגיעות ביצוע קוד מרחוק אחת שדווחה. Plone 6 מגיעה עם ממשק המשתמש הקלאסי (Classic UI) — סביבת עריכה עשירה בתכונות עם בקרת גישה מבוססת תפקידים מדויקת, תוכן רב לשוני, ניהול גרסאות, ואקוסיסטם עשיר של תוספים העולה על 300 חבילות.
אירוח עצמי של Plone על גבי ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על התוכן ונתוני המשתמשים שלכם, ללא רישוי לפי מושב, וגמישות להרחיב את הפלטפורמה באמצעות תוספי Python ו-REST API המניע תהליכי עבודה של פרסום Headless והיברידי.
פיצ'רים עיקריים של Plone
אבטחה ברמה ארגונית
ל-Plone היסטוריית אבטחה של 20 שנה וצוות אבטחה ייעודי — מה שהופך אותה למערכת ניהול התוכן המועדפת עבור ארגוני ממשלה ובריאות שאינם יכולים להרשות לעצמם פרצות אבטחה.
בקרת גישה מפורטת
הגדרת תפקידים והרשאות בכל רמה בעץ התוכן, כך שעורכים, סוקרים וקוראים יראו וישנו רק את מה שהם מורשים לגשת אליו.
ניהול גרסאות תוכן מלא
כל שינוי תוכן מתועד והפיך — השוו גרסאות, שחזרו מצבים קודמים ושמרו תיעוד ביקורת מלא ללא תוספים נוספים.
תמיכה רב לשונית
נהלו תוכן במספר שפות עם תהליכי תרגום מובנים, ניווט מותאם שפה, ובקרות פרסום לכל שפה.
REST API
שכבת plone.restapi חושפת את כל התוכן והתצורה כנקודות קצה של JSON, המאפשרת פרסום ללא ראש, אפליקציות מובייל ושילובים של צד שלישי.
מערכת תוספים ניתנת להרחבה
מעל 300 תוספים קהילתיים מכסים מסחר אלקטרוני, אימות LDAP, חיפוש מתקדם ותהליכי עבודה מותאמים אישית — כולם ניתנים להתקנה ללא פיצול הליבה.
למה להריץ את Plone על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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