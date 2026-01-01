Teedy היא מערכת קוד פתוח לניהול מסמכים שהופכת ערימה של מסמכים סרוקים, קובצי PDF וקבצים דיגיטליים לארכיון מובנה וניתן לחיפוש. כל מסמך שהועלה עובר OCR כך שהטקסט שלו הופך לניתן לחיפוש מלא, ומערכת גמישה של תגיות, קטגוריות היררכיות ומטא-דאטה מותאם אישית שומרת על אוספים גדולים מאורגנים. ממשק אינטרנט נקי ומגיב, חשבונות מרובי משתמשים עם הרשאות מפורטות, ו-REST API מלא הופכים אותה למתאימה ליחידים ולצוותים קטנים כאחד.

אירוח עצמי של Teedy על שרת VPS משלכם שומר על ניירת רגישה — חוזים, חשבוניות, רישומי מסמכים ומסמכי זיהוי — בתוך תשתית שאתם שולטים בה במקום בענן של צד שלישי, תוך כדי אספקת OCR, חיפוש טקסט מלא וניהול גרסאות ידידותי לביקורת היישר מהקופסה.