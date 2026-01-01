התקינו Teedy בלחיצה אחת.
מערכת ניהול מסמכים בקוד פתוח עם OCR וחיפוש טקסט מלא לארגון סריקות, קובצי PDF וקבצים.
בחרו תוכנית VPS עבור Teedy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Teedy
Teedy היא מערכת קוד פתוח לניהול מסמכים שהופכת ערימה של מסמכים סרוקים, קובצי PDF וקבצים דיגיטליים לארכיון מובנה וניתן לחיפוש. כל מסמך שהועלה עובר OCR כך שהטקסט שלו הופך לניתן לחיפוש מלא, ומערכת גמישה של תגיות, קטגוריות היררכיות ומטא-דאטה מותאם אישית שומרת על אוספים גדולים מאורגנים. ממשק אינטרנט נקי ומגיב, חשבונות מרובי משתמשים עם הרשאות מפורטות, ו-REST API מלא הופכים אותה למתאימה ליחידים ולצוותים קטנים כאחד.
אירוח עצמי של Teedy על שרת VPS משלכם שומר על ניירת רגישה — חוזים, חשבוניות, רישומי מסמכים ומסמכי זיהוי — בתוך תשתית שאתם שולטים בה במקום בענן של צד שלישי, תוך כדי אספקת OCR, חיפוש טקסט מלא וניהול גרסאות ידידותי לביקורת היישר מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של Teedy
חילוץ טקסט OCR
מחלץ טקסט באופן אוטומטי מתמונות סרוקות וקובצי PDF באמצעות OCR מובנה, והופך כל מסמך לניתן לחיפוש מלא.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בארכיון כולו לפי תוכן מסמכים, תגיות או מטא-דאטה כדי לאתר כל קובץ תוך שניות.
תגיות ו-מטאדאטה
ארגנו מסמכים עם תגיות היררכיות, שדות מטא-דאטה מותאמים אישית ויחסים במקום עצי תיקיות קשיחים.
הרשאות ריבוי משתמשים
צרו חשבונות משתמשים וקבוצות עם רשימות בקרת גישה מפורטות כדי שצוותים ישתפו מסמכים בצורה מאובטחת.
REST API ו-אוטומציה
אוטומציה של העלאות, קליטה ואינטגרציות באמצעות REST API מלא ותמיכה בייבוא מאימייל.
למה להריץ את Teedy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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