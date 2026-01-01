InsForge היא פלטפורמת בקאנד בקוד פתוח, הכל-באחד, שתוכננה לקידוד מבוסס סוכנים. היא מאגדת את אבני הבניין שאפליקציות מודרניות צריכות — אימות, מסד נתונים PostgreSQL עם ממשקי API מסוג REST ו-realtime, אחסון קבצים תואם S3, שער מודלי LLM, ופונקציות קצה מבוססות Deno — מאחורי ממשק משתמש אדמין יחיד ושרת MCP שסוכני קידוד AI יכולים להניע באופן תכנותי.

אירוח עצמי של InsForge ב-VPS משלכם שומר על חשבונות משתמשים, נתוני יישומים וקבצים שהועלו בשליטתכם המלאה, ללא תמחור לפי פרויקט, ללא מגבלות שימוש, וללא נעילת ספק. שרת ה-MCP הכלול מאפשר לסוכני קידוד כמו Claude ו-Cursor להקצות טבלאות, להגדיר אימות, לפרוס פונקציות ולנהל אחסון ישירות מהעורך שלכם.