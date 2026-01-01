התקינו InsForge בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קצה עורפי בקוד פתוח עבור סוכני קידוד AI, המשלבת אימות, Postgres, אחסון ופונקציות קצה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם InsForge
InsForge היא פלטפורמת בקאנד בקוד פתוח, הכל-באחד, שתוכננה לקידוד מבוסס סוכנים. היא מאגדת את אבני הבניין שאפליקציות מודרניות צריכות — אימות, מסד נתונים PostgreSQL עם ממשקי API מסוג REST ו-realtime, אחסון קבצים תואם S3, שער מודלי LLM, ופונקציות קצה מבוססות Deno — מאחורי ממשק משתמש אדמין יחיד ושרת MCP שסוכני קידוד AI יכולים להניע באופן תכנותי.
אירוח עצמי של InsForge ב-VPS משלכם שומר על חשבונות משתמשים, נתוני יישומים וקבצים שהועלו בשליטתכם המלאה, ללא תמחור לפי פרויקט, ללא מגבלות שימוש, וללא נעילת ספק. שרת ה-MCP הכלול מאפשר לסוכני קידוד כמו Claude ו-Cursor להקצות טבלאות, להגדיר אימות, לפרוס פונקציות ולנהל אחסון ישירות מהעורך שלכם.
פיצ'רים עיקריים של InsForge
סוכן AI מקורי
שרת MCP מאוגד חושף אימות, מסד נתונים, אחסון ופונקציות ככלים שסוכני קידוד AI יכולים לקרוא להם ישירות בזמן בניית האפליקציה שלכם.
PostgreSQL עם API אוטומטי
PostgREST מובנה הופך באופן מיידי את הסכימה שלך ל-REST API מבוסס גרסאות עם אבטחה ברמת שורה, כך שתוכל לספק נקודות קצה בלי לכתוב קוד בסיס.
אימות מובנה
אימות באמצעות אימייל וסיסמה, בתוספת ספקי OAuth (גוגל, גיטהאב, דיסקורד ועוד), מוכנים להתחבר ללקוח שלכם באמצעות קריאת SDK אחת.
פונקציות קצה (Edge) ב-Deno
כתבו פונקציות TypeScript ללא שרת שפועלות בסביבת ריצה Deno מבודדת עם גישה ישירה למסד הנתונים ולשכבת האחסון.
אחסון תואם S3
העלאה, הגשה וניהול הרשאות לקבצים באמצעות שכבת אחסון תואמת S3, הפועלת באופן מקומי על גבי דיסק או מול כל דלי S3.
שער מודל מאוחד
שער תואם OpenAI מאפשר לאפליקציה שלך לקרוא לספקי LLM מרובים דרך ממשק API אחד, עם מעקב שימוש וסיבוב מפתחות המטופלים באופן מרכזי.
למה להריץ את InsForge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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