פרוסו את OTOBO בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קוד פתוח למוקד שירות וניהול פניות עבור ניהול שירותי IT, תמיכת לקוחות ואוטומציה של תהליכים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OTOBO
OTOBO היא פלטפורמת ניהול קריאות ושירות מבוססת ווב בקוד פתוח באופן מלא, שפוצלה מ-((OTRS)) Community Edition בשנת 2019. היא מביאה יכולות IT helpdesk ברמה ארגונית — תורי קריאות, מעקב SLA, בסיס ידע/שאלות נפוצות מובנה, תהליכי עבודה של ITSM, ו-CMDB — ללא דמי רישוי או תלות בספק. OTOBO תומכת בתקשורת רב-ערוצית באמצעות אימייל, טלפון וטפסי ווב, ומגיעה עם מנוע אוטומציה מבוסס כללים שמטפל בניתוב, הסלמות והתראות מחוץ לקופסה.
אירוח עצמי של OTOBO ב-VPS משלך מעמיד את כל נתוני הקריאות, רשומות הלקוחות ודוחות ה-SLA בשליטתך. תבנית זו פורסת את ערימת הפרודקשן המלאה: יישום ה-ווב של OTOBO ודמון הרקע, MariaDB לאחסון קבוע, צומת Elasticsearch ייעודי לחיפוש טקסט מלא מהיר בכל הקריאות, ו-Redis לשמירת מטמון סשנים וביצועים.
פיצ'רים עיקריים של OTOBO
טיקטינג רב-ערוצי
קבלו ונהלו פניות מאימייל, טפסי אינטרנט וטלפון בתור מאוחד עם היסטוריית ביקורת מלאה ושיחות משורשרות.
SLA ו-הסלמה
הגדירו יעדי מענה ופתרון לכל תור או לקוח, עם כללי הסלמה אוטומטיים והתראות לסוכנים כשהמועדים מתקרבים.
בסיס ידע מובנה
פרסום מאמרי שאלות נפוצות עבור לקוחות חיצוניים וסוכנים פנימיים כאחד, מפחית פניות חוזרות ומאיץ פתרון בפנייה ראשונה.
אוטומציה עוצמתית
השתמשו במסנני PostMaster המובנים, בטריגרים לטיקטים ובמשימות המתזמן כדי לנתב, להשיב ולסגור טיקטים באופן אוטומטי ללא התערבות ידנית.
ITSM ו-CMDB
הרחב את OTOBO עם מודול ה-ITSM לניהול פריטי תצורה, בקשות שינוי וקטלוגי שירות ב-CMDB מובנה.
חיפוש טקסט מלא
שילוב Elasticsearch מספק חיפוש מיידי על פני מיליוני כרטיסים, הערות ו-קבצים מצורפים, ושומר על זמני תגובה מהירים של סוכנים בכל קנה מידה.
למה להריץ את OTOBO על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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