OTOBO היא פלטפורמת ניהול קריאות ושירות מבוססת ווב בקוד פתוח באופן מלא, שפוצלה מ-((OTRS)) Community Edition בשנת 2019. היא מביאה יכולות IT helpdesk ברמה ארגונית — תורי קריאות, מעקב SLA, בסיס ידע/שאלות נפוצות מובנה, תהליכי עבודה של ITSM, ו-CMDB — ללא דמי רישוי או תלות בספק. OTOBO תומכת בתקשורת רב-ערוצית באמצעות אימייל, טלפון וטפסי ווב, ומגיעה עם מנוע אוטומציה מבוסס כללים שמטפל בניתוב, הסלמות והתראות מחוץ לקופסה.

אירוח עצמי של OTOBO ב-VPS משלך מעמיד את כל נתוני הקריאות, רשומות הלקוחות ודוחות ה-SLA בשליטתך. תבנית זו פורסת את ערימת הפרודקשן המלאה: יישום ה-ווב של OTOBO ודמון הרקע, MariaDB לאחסון קבוע, צומת Elasticsearch ייעודי לחיפוש טקסט מלא מהיר בכל הקריאות, ו-Redis לשמירת מטמון סשנים וביצועים.