התקינו WPS Office בלחיצה אחת.
חבילת אופיס עשירה בתכונות עם Writer, Spreadsheet ו-Presentation, נגישה מכל דפדפן דרך ה-VPS שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור WPS Office
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WPS Office
WPS Office היא חבילת יישומים מקיפה לפרודוקטיביות משרדית, הכוללת כלי כתיבה (Writer), גיליונות אלקטרוניים (Spreadsheets), מצגות (Presentation) וכלי עריכת PDF. היא מסופקת כיישום שולחן עבודה הנגיש דרך דפדפן באמצעות הזרמת KasmVNC, ומעניקה לכם סביבת עבודה משרדית מלאה מכל מכשיר, ללא צורך בהתקנת תוכנה מקומית.
אירוח עצמי של WPS Office על VPS מספק סביבת עבודה קבועה עם המסמכים שלכם תמיד זמינים בכתובת URL מאובטחת. ל-WPS Office תאימות גבוהה עם פורמטים של Microsoft Office — DOCX, XLSX ו-PPTX — מה שהופך אותה לחבילת יישומים משרדית פרקטית לעבודה עם קבצים מעמיתים המשתמשים ב-Microsoft Office.
פיצ'רים עיקריים של WPS Office
חבילת אופיס מלאה
כולל Writer (מעבד תמלילים), גיליונות אלקטרוניים (תואם Excel), מצגות (תואם PowerPoint), וכלי PDF בחבילה אחת.
גישה דרך דפדפן
גשו לשולחן העבודה המלא של WPS Office מכל דפדפן באמצעות KasmVNC מבלי להתקין תוכנה במכשיר המקומי שלכם.
תואם Microsoft Office
פתחו, ערכו ושמרו קבצי DOCX, XLSX ו-PPTX בדיוק גבוה כדי לשמור על תאימות עם משתמשי Microsoft Office.
עריכת PDF
הצג, הוסף הערות וערוך מסמכי PDF ישירות ב-WPS Office מבלי להמיר קודם לפורמט אחר.
אחסון מסמכים עמיד
מסמכים והגדרות נשמרים בין סשנים ב-VPS שלכם, כך שמרחב העבודה שלכם תמיד נשאר בדיוק כפי שהשארתם אותו.
למה להריץ את WPS Office על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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