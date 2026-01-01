WPS Office היא חבילת יישומים מקיפה לפרודוקטיביות משרדית, הכוללת כלי כתיבה (Writer), גיליונות אלקטרוניים (Spreadsheets), מצגות (Presentation) וכלי עריכת PDF. היא מסופקת כיישום שולחן עבודה הנגיש דרך דפדפן באמצעות הזרמת KasmVNC, ומעניקה לכם סביבת עבודה משרדית מלאה מכל מכשיר, ללא צורך בהתקנת תוכנה מקומית.

אירוח עצמי של WPS Office על VPS מספק סביבת עבודה קבועה עם המסמכים שלכם תמיד זמינים בכתובת URL מאובטחת. ל-WPS Office תאימות גבוהה עם פורמטים של Microsoft Office — DOCX, XLSX ו-PPTX — מה שהופך אותה לחבילת יישומים משרדית פרקטית לעבודה עם קבצים מעמיתים המשתמשים ב-Microsoft Office.