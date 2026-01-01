Checkmk היא פלטפורמת ניטור תשתית ויישומים מקיפה המשלבת תוספים תואמי Nagios עם ממשק משתמש אינטרנטי מודרני, גילוי אוטומטי של שירותים ודאשבורדים מובנים. מהדורת הקהילה (לשעבר מהדורת Raw) היא בקוד פתוח מלא וכוללת את מנוע הניטור המלא, מקלטי סוכנים, ניתוב התראות ותכונות דיווח המשמשות עשרות אלפי ארגונים לניטור שרתים, מתגים, מארחי וירטואליזציה ועומסי עבודה בענן מממשק אחד מאוחד.

אירוח עצמי של Checkmk על ה-VPS שלכם שומר כל אישור, שם מארח ומדד בתוך התשתית שלכם. גילוי אוטומטי סורק מארחים ברישום ראשוני ומציע את בדיקות השירות הנכונות עבור מערכת ההפעלה (OS) והתוכנה שנמצאו, ומפחית באופן דרמטי את זמן ההגדרה בהשוואה להגדרת כל מדד באופן ידני.