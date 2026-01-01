התקינו Checkmk בלחיצה אחת.
ניטור תשתית מקיף עם גילוי אוטומטי, בדיקות ללא סוכן, לוחות מחוונים והתראות לשרתים, רשתות ועומסי עבודה בענן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Checkmk
Checkmk היא פלטפורמת ניטור תשתית ויישומים מקיפה המשלבת תוספים תואמי Nagios עם ממשק משתמש אינטרנטי מודרני, גילוי אוטומטי של שירותים ודאשבורדים מובנים. מהדורת הקהילה (לשעבר מהדורת Raw) היא בקוד פתוח מלא וכוללת את מנוע הניטור המלא, מקלטי סוכנים, ניתוב התראות ותכונות דיווח המשמשות עשרות אלפי ארגונים לניטור שרתים, מתגים, מארחי וירטואליזציה ועומסי עבודה בענן מממשק אחד מאוחד.
אירוח עצמי של Checkmk על ה-VPS שלכם שומר כל אישור, שם מארח ומדד בתוך התשתית שלכם. גילוי אוטומטי סורק מארחים ברישום ראשוני ומציע את בדיקות השירות הנכונות עבור מערכת ההפעלה (OS) והתוכנה שנמצאו, ומפחית באופן דרמטי את זמן ההגדרה בהשוואה להגדרת כל מדד באופן ידני.
פיצ'רים עיקריים של Checkmk
גילוי אוטומטי של שירותים
הוסיפו מארח ו-Checkmk בודקת אותו עבור מערכת הפעלה, שירותים, מערכות קבצים, ממשקי רשת ותוכנה, ומציעה באופן אוטומטי את בדיקות הניטור המתאימות.
בדיקות סוכן ו-ללא סוכן
נטרו שרתים באמצעות סוכנים קלי משקל ב-Linux, Windows ו-Unix, או השתמשו ב-SNMP, IPMI, ממשקי REST API ובעשרות אינטגרציות למתגים, למנהלי התקנים וירטואליים ולשירותי ענן.
לוחות מחוונים ודוחות
תצוגות מובנות מראש מכסות סקירת מארחים, מצב בעיות, גרפי ביצועים ודיווח SLA, עם עורך גרפי עבור לוחות מחוונים מותאמים אישית והתראות.
התראות חכמות
ניתוב התראות עם כללי הסלמה, שעות שקטות מודעות לחלון זמן, מסירה רב-ערוצית, ותבניות הניתנות להתאמה אישית לכל קבוצת מארחים וצוות.
ניטור מבוזר
הרחבה למספר אתרים עם ניהול מרכזי, שרתי לוויין מרוחקים, ושכפול תצורה מסונכרן בפריסה גאוגרפית.
למה להריץ את Checkmk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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