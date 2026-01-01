התקינו את Jelly-Clipper בלחיצה אחת.
אפליקציית לוויה באירוח עצמי עבור Jellyfin שיוצרת, משתפת ומנהלת קטעי וידאו מספריית המדיה שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jelly-Clipper
Jelly-Clipper הוא כלי אינטרנטי נלווה בקוד פתוח ל-Jellyfin, שהופך כל רגע בספריית המדיה שלך לקליפ שניתן לשתף. הדבק כתובת URL של סרטון Jellyfin, בחר נקודת התחלה וסיום, ו-Jelly-Clipper ייצור קליפ קבוע המאוחסן לצד הספרייה שלך ונגיש לכל משתמש Jellyfin מאומת במופע שלך.
אירוח עצמי של Jelly-Clipper על VPS שומר קליפים, קובצי מקור שהורדו ומסד הנתונים SQLite על תשתית שבשליטתך, ללא העלאות של צד שלישי, ללא שירותי שיתוף ציבוריים, ועם משימת cron מתוזמנת שמחזירה שטח אחסון באופן אוטומטי על ידי מחיקת מקורות שמורים במטמון ישנים יותר מחלון השמירה שלך.
פיצ'רים עיקריים של Jelly-Clipper
שליפה מבוססת URL
הדבק כתובת URL של סרטון Jellyfin ו-הגדר חותמות זמן התחלה וסיום כדי ליצור קליפ מבלי לעזוב את הדפדפן.
אימות Jellyfin
עושה שימוש חוזר בחשבונות משתמש של Jellyfin כך שרק חברים במופע ה-Jellyfin שלכם יוכלו לצפות, ליצור או לנהל קטעים.
ספריית קליפים קבועה
קטעים שמורים נשמרים ללא הגבלה בכל פרופיל משתמש, עם קישורים ניתנים לשיתוף הנגישים לשאר המופע.
השמעה מקומית חכמה
מזהה מתי קובץ המדיה המקורי מותקן באופן מקומי ומנגן אותו ישירות כדי לדלג על הורדות או המרות מיותרות.
ניקוי אוטומטי
משימת cron הניתנת להגדרה מסירה קובצי מקור שהורדו לאחר חלון שמירה, כך שנפח הסרטונים יישאר בשליטה.
למה להריץ את Jelly-Clipper על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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