Jelly-Clipper הוא כלי אינטרנטי נלווה בקוד פתוח ל-Jellyfin, שהופך כל רגע בספריית המדיה שלך לקליפ שניתן לשתף. הדבק כתובת URL של סרטון Jellyfin, בחר נקודת התחלה וסיום, ו-Jelly-Clipper ייצור קליפ קבוע המאוחסן לצד הספרייה שלך ונגיש לכל משתמש Jellyfin מאומת במופע שלך.

אירוח עצמי של Jelly-Clipper על VPS שומר קליפים, קובצי מקור שהורדו ומסד הנתונים SQLite על תשתית שבשליטתך, ללא העלאות של צד שלישי, ללא שירותי שיתוף ציבוריים, ועם משימת cron מתוזמנת שמחזירה שטח אחסון באופן אוטומטי על ידי מחיקת מקורות שמורים במטמון ישנים יותר מחלון השמירה שלך.