tinyMediaManager היא מנהלת מדיה באירוח עצמי, המארגנת את אוספי הסרטים ותוכניות הטלוויזיה שלך על ידי שליפת מטא-דאטה עשיר, גרפיקה ודירוגים מ-TheMovieDB, TheTVDB ו-Fanart.tv. היא משנה שמות קבצים לפי תבניות הניתנות להגדרה, מייצרת קבצי NFO התואמים ל-Kodi, Emby, Jellyfin, Plex ו-MediaPortal, ומטפלת באופן אוטומטי במבנים מורכבים של מספר דיסקים ומספר פרקים.

היא נפרסת כסביבת שולחן עבודה גרפית הנגישה באמצעות noVNC, ופועלת כולה בדפדפן שלך בפורט 4000 ללא צורך בתוכנת לקוח כלשהי. אירוח עצמי ב-VPS שלך אומר שכל ספריית המדיה שלך יכולה להיות מאורגנת ומתוחזקת מרחוק, כאשר כל המטא-דאטה מאוחסן מקומית תחת שליטתך.