התקינו tinyMediaManager בלחיצה אחת.
מנהל מדיה חוצה פלטפורמות לארגון סרטים ותוכניות טלוויזיה, אחזור מטא-דאטה ויצירת קובצי NFO למרכזי מדיה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם tinyMediaManager
tinyMediaManager היא מנהלת מדיה באירוח עצמי, המארגנת את אוספי הסרטים ותוכניות הטלוויזיה שלך על ידי שליפת מטא-דאטה עשיר, גרפיקה ודירוגים מ-TheMovieDB, TheTVDB ו-Fanart.tv. היא משנה שמות קבצים לפי תבניות הניתנות להגדרה, מייצרת קבצי NFO התואמים ל-Kodi, Emby, Jellyfin, Plex ו-MediaPortal, ומטפלת באופן אוטומטי במבנים מורכבים של מספר דיסקים ומספר פרקים.
היא נפרסת כסביבת שולחן עבודה גרפית הנגישה באמצעות noVNC, ופועלת כולה בדפדפן שלך בפורט 4000 ללא צורך בתוכנת לקוח כלשהי. אירוח עצמי ב-VPS שלך אומר שכל ספריית המדיה שלך יכולה להיות מאורגנת ומתוחזקת מרחוק, כאשר כל המטא-דאטה מאוחסן מקומית תחת שליטתך.
פיצ'רים עיקריים של tinyMediaManager
אחזור מטאדאטה
מושך מטאדאטה עשירה, עטיפות, טריילרים ודירוגים מ-TheMovieDB, מ-TheTVDB ומ-Fanart.tv לסרטים ותוכניות טלוויזיה.
יצירת קובץ NFO
יוצר קובצי NFO בפורמט המצופה על ידי Kodi, Emby, Jellyfin, Plex ו-MediaPortal, ושומר על מרכז המדיה שלך תמיד מסונכרן.
שינוי שם קובץ אוטומטי
משנה את השמות ומארגן מחדש את קובצי המדיה והתיקיות שלכם בהתאם לתבניות הניתנות להגדרה מלאה, המבוססות על מטא-דאטה שנשלף.
תמיכה בתוכניות טלוויזיה
מזהה ומארגן מבנים רב-עונתיים ומרובי פרקים, כולל פרקים מיוחדים, פרקים מפוצלים ומוסכמות שמות חלופיות.
שולחן עבודה מבוסס דפדפן
פועל כסביבת שולחן עבודה מלאה הנגישה באמצעות noVNC בכל דפדפן — אין צורך בלקוח VNC או בהתקנה מקומית.
למה להריץ את tinyMediaManager על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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