פרוסו Morphic בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש AI בקוד פתוח המספק תשובות גנרטיביות ומצוטטות במקום רשימות קישורים.
בחרו תוכנית VPS עבור Morphic
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Morphic
Morphic הוא מנוע חיפוש מבוסס AI בקוד פתוח, המשלב מודלי שפה גדולים עם חיפוש אינטרנט בזמן אמת כדי לייצר תשובות מובנות ומצוטטות ממקורות. במקום רשימה מדורגת של קישורים, Morphic קורא ומסנתז תוכן אינטרנט כך שמשתמשים מקבלים תגובה ישירה עם הפניות שהם יכולים לאמת. הוא תומך במודלי OpenAI, Anthropic, Google Gemini ומודלי Ollama מקומיים, ומאפשר לכם לבחור את ה-AI backend שמתאים לצרכים שלכם.
אירוח עצמי של Morphic שומר כל שאילתת חיפוש והיסטוריית שיחות בשרת שלכם. פריסה זו כוללת את SearXNG כ-search backend, כך שאין צורך במנוי API חיפוש חיצוני — רק מפתח ספק AI ו-VPS שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Morphic
תשובות יוצרניות מצוטטות
Morphic מסנתז מידע ממקורות מרובים ומציג תשובה מובנית עם ציטוטים מוטבעים, כך שמשתמשים יכולים לקרוא ולאמת כל טענה.
תמיכה בספקי AI מרובים
עברו בין OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, או מופע Ollama מקומי מבלי לשנות את הממשק — פשוט עדכנו את מפתח ה-API שלכם.
היסטוריית צ'אט מתמשכת
כל שיחת חיפוש נשמרת ב-PostgreSQL, כך שמשתמשים יכולים לחזור לשיחות קודמות, להמשיך שאלות המשך ולשתף תוצאות באמצעות קישור.
חיפוש פרטי משולב
SearXNG כלול כקצה עורפי לחיפוש באינטרנט, כלומר אין צורך במנוי ל-API של חיפוש ושאילתות לעולם אינן מגיעות לספקי חיפוש מסחריים.
שאלות מעקב
Morphic תומכת בשיחות מרובות תורות בתוך שרשור חיפוש, המאפשרת למשתמשים לחדד, להרחיב או להפנות מחדש כל תשובה מבלי להתחיל מחדש.
למה להריץ את Morphic על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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