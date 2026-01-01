Morphic הוא מנוע חיפוש מבוסס AI בקוד פתוח, המשלב מודלי שפה גדולים עם חיפוש אינטרנט בזמן אמת כדי לייצר תשובות מובנות ומצוטטות ממקורות. במקום רשימה מדורגת של קישורים, Morphic קורא ומסנתז תוכן אינטרנט כך שמשתמשים מקבלים תגובה ישירה עם הפניות שהם יכולים לאמת. הוא תומך במודלי OpenAI, Anthropic, Google Gemini ומודלי Ollama מקומיים, ומאפשר לכם לבחור את ה-AI backend שמתאים לצרכים שלכם.

אירוח עצמי של Morphic שומר כל שאילתת חיפוש והיסטוריית שיחות בשרת שלכם. פריסה זו כוללת את SearXNG כ-search backend, כך שאין צורך במנוי API חיפוש חיצוני — רק מפתח ספק AI ו-VPS שלכם.