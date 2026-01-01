Parseable הוא אגם נתונים בקוד פתוח לניטור, שנבנה במיוחד עבור לוגים, מדדים ומעקבים. כתוב ב-Rust ומאחסן נתונים ב-Apache Parquet, הוא קולט טלמטריה בנפח גבוה בפחות משבריר מהעלות של ערימות רישום מסורתיות, תוך שמירה על ביצועי שאילתות מהירים באמצעות שמירה במטמון חכם ואחסון עמודתי.

אירוח עצמי של Parseable על VPS מעניק לכם בקאנד ניטור מלא בשליטתכם המלאה: API קליטה ב-HTTP התואם ל-OpenTelemetry, מנוע שאילתות מובנה עם תמיכת SQL, לוחות מחוונים, התראות וגישה מבוססת תפקידים — כל זאת ללא עמלות קליטה לפי GB, נעילת ספק או שליחת נתוני לוג רגישים לספקי SaaS צד שלישי.