פרוסו Parseable בלחיצה אחת.
אגם נתונים של יכולת תצפית בביצועים גבוהים עבור לוגים, מדדים ועקבות, בנוי ב-Rust על גבי Apache Parquet.
בחרו תוכנית VPS עבור Parseable
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Parseable
Parseable הוא אגם נתונים בקוד פתוח לניטור, שנבנה במיוחד עבור לוגים, מדדים ומעקבים. כתוב ב-Rust ומאחסן נתונים ב-Apache Parquet, הוא קולט טלמטריה בנפח גבוה בפחות משבריר מהעלות של ערימות רישום מסורתיות, תוך שמירה על ביצועי שאילתות מהירים באמצעות שמירה במטמון חכם ואחסון עמודתי.
אירוח עצמי של Parseable על VPS מעניק לכם בקאנד ניטור מלא בשליטתכם המלאה: API קליטה ב-HTTP התואם ל-OpenTelemetry, מנוע שאילתות מובנה עם תמיכת SQL, לוחות מחוונים, התראות וגישה מבוססת תפקידים — כל זאת ללא עמלות קליטה לפי GB, נעילת ספק או שליחת נתוני לוג רגישים לספקי SaaS צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Parseable
אחסון Parquet מובנה
אחסנו אירועים שנקלטו כקובצי Apache Parquet עמודתיים עבור שאילתות אנליטיות מהירות ודחיסה דרמטית בהשוואה ל-JSON גולמי.
מוכן ל-OpenTelemetry
קבלת יומנים, מדדים וטרייסים באמצעות פרוטוקול OpenTelemetry, כך שקולקטורים ו-SDKs קיימים יוכלו לשלוח נתונים ללא שינויי קוד.
מנוע שאילתות SQL
שאילת נתוני טלמטריה באמצעות ANSI SQL מוכר בכל טווח זמן, עם זמן תגובה של פחות משנייה על שדות מאונדקסים וסריקות מחיצות.
לוחות מחוונים מובנים
בנו לוחות מחוונים אינטראקטיביים ושאילתות שמורות ישירות בתוך Parseable מבלי לחבר כלי ויזואליזציה נפרד.
התראות ו-RBAC
הגדירו התראות מבוססות סף על זרמי יומן והעניקו גישה מוגבלת לצוותים באמצעות בקרת גישה מבוססת תפקידים על זרמים ודיירים.
שימור משתלם
מטמון חכם ואחסון מדורג שומרים על נתונים עדכניים זמינים במהירות לשאילתות, בעוד שמחיצות ישנות יותר נשארות דחוסות על הדיסק לשמירה לטווח ארוך.
למה להריץ את Parseable על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.