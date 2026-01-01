Zabbix הוא פתרון ניטור בקוד פתוח ברמה ארגונית, הנתמך על ידי NASA, Salesforce ועשרות אלפי ארגונים, כדי לעקוב אחר תקינותם של רשתות, שרתים, מכונות וירטואליות, קונטיינרים ושירותי ענן. מופע Zabbix יחיד יכול לאסוף עשרות אלפי מדדים בשנייה באמצעות סוכנים, SNMP, IPMI, JMX, בדיקות HTTP וסקריפטים מותאמים אישית, ולאחר מכן להציג חריגות באמצעות טריגרים מבוססי תבניות, כללי הסלמה ולוחות מחוונים עשירים.

אירוח עצמי של Zabbix על גבי VPS משלכם שומר כל מדד, אירוע ופרטי זיהוי בתוך תשתית שבשליטתכם, ללא עמלות רישוי לכל מארח או חיובי יציאת נתונים. מסד הנתונים PostgreSQL המצורף וסוכן Zabbix מספקים לכם ערימת ניטור מלאה, מוכנה לקלוט מארחים ברגע שהפריסה מסתיימת.