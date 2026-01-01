פרוסו Zabbix בהתקנה בלחיצה אחת.
ניטור קוד פתוח ברמת ארגון לרשתות, שרתים, יישומים ושירותי ענן בפלטפורמה מאוחדת אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור Zabbix
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Zabbix
Zabbix הוא פתרון ניטור בקוד פתוח ברמה ארגונית, הנתמך על ידי NASA, Salesforce ועשרות אלפי ארגונים, כדי לעקוב אחר תקינותם של רשתות, שרתים, מכונות וירטואליות, קונטיינרים ושירותי ענן. מופע Zabbix יחיד יכול לאסוף עשרות אלפי מדדים בשנייה באמצעות סוכנים, SNMP, IPMI, JMX, בדיקות HTTP וסקריפטים מותאמים אישית, ולאחר מכן להציג חריגות באמצעות טריגרים מבוססי תבניות, כללי הסלמה ולוחות מחוונים עשירים.
אירוח עצמי של Zabbix על גבי VPS משלכם שומר כל מדד, אירוע ופרטי זיהוי בתוך תשתית שבשליטתכם, ללא עמלות רישוי לכל מארח או חיובי יציאת נתונים. מסד הנתונים PostgreSQL המצורף וסוכן Zabbix מספקים לכם ערימת ניטור מלאה, מוכנה לקלוט מארחים ברגע שהפריסה מסתיימת.
פיצ'רים עיקריים של Zabbix
סוכן ו-ללא סוכן
אוספים מדדים באמצעות סוכני Zabbix מקוריים, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet, ו-בדיקות HTTP ללא התקנת תוכנה בכל התקן מנוטר.
גילוי אוטומטי
גלו מארחים, ממשקי רשת, שירותים ומכונות וירטואליות באופן אוטומטי והחילו תבניות ניטור ללא הגדרה ידנית.
התרעה גמישה
הגדרת כללי הסלמה ושליחת התראות ל-Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS, ו-webhooks בהתאם לחומרה ולנמען.
ניטור תבניתי
מאות תבניות מוכנות מראש מכסות מסדי נתונים, שרתי אינטרנט, Kubernetes, AWS, VMware, וציוד רשת, כך שקליטת מארחים חדשים אורכת דקות, לא שעות.
לוחות מחוונים מותאמים אישית
בנו לוחות מחוונים עם גרפים, מפות, ווידג'טים של מארחים מובילים, ודוחות SLA המותאמים למפעילי NOC, למפתחים, או לבעלי עניין בכירים.
מדדים לטווח ארוך
אחסנו נתונים היסטוריים ומגמות מצטברות ב-PostgreSQL לשנים של תכנון קיבולת, סקירה לאחר אירוע ודיווחי תאימות.
למה להריץ את Zabbix על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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