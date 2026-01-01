פרוסו Chatpad AI בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק ChatGPT ממוקד פרטיות שמאחסן את כל השיחות באופן מקומי ללא מעקב או איסוף נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Chatpad AI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Chatpad AI
Chatpad AI הוא ממשק ווב נקי וקוד פתוח למודלי GPT של OpenAI, ששומר כל שיחה ומפתח API מאוחסנים באחסון המקומי של הדפדפן במקום בשרתים חיצוניים. אין מעקב, אין קובצי קוקיז, ואין רישום בצד השרת — הפרומפטים והתגובות שלכם עוברים ישירות מהדפדפן שלכם ל-API של OpenAI ולא לשום מקום אחר.
אירוח עצמי של Chatpad AI מעניק לצוותים ממשק ChatGPT משותף וזמין תמיד על תשתית החברה, מרכז את חיוב השימוש ב-API ומספק גישה אמינה ללא תלות בזמינות שירות הצרכנים של OpenAI או בשינויי מדיניות.
פיצ'רים עיקריים של Chatpad AI
אחסון נתונים מקומי
כל השיחות ו-API keys נשמרים באחסון המקומי של הדפדפן שלך, כך שאף שירות צד שלישי לעולם לא רואה את ההנחיות או התגובות שלך.
אין צורך בחשבון
הוסיפו את מפתח ה-API של OpenAI שלכם בהגדרות ו-התחילו לשוחח מיד — ללא הרשמה, ללא מנויים, ללא אזהרות שימוש שיפריעו לזרימת העבודה שלכם.
ייצוא שיחה
ייצאו וייבאו שיחות כקובצי כדי שתוכלו לגבות צ'אטים חשובים או להמשיך אותן לאחר החלפת מכשירים.
ממשק נקי וממוקד
עיצוב נטול הסחות דעת מסיר שדרוגי פרימיום וחסימות פיצ'רים, ומשמר את המיקוד כולו בשיחה.
תמיכה בריבוי מודלים
עברו בין GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo, לבין מודלים אחרים של OpenAI מאותו ממשק מבלי להחליף כלים.
למה להריץ את Chatpad AI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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