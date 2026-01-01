Chatpad AI הוא ממשק ווב נקי וקוד פתוח למודלי GPT של OpenAI, ששומר כל שיחה ומפתח API מאוחסנים באחסון המקומי של הדפדפן במקום בשרתים חיצוניים. אין מעקב, אין קובצי קוקיז, ואין רישום בצד השרת — הפרומפטים והתגובות שלכם עוברים ישירות מהדפדפן שלכם ל-API של OpenAI ולא לשום מקום אחר.

אירוח עצמי של Chatpad AI מעניק לצוותים ממשק ChatGPT משותף וזמין תמיד על תשתית החברה, מרכז את חיוב השימוש ב-API ומספק גישה אמינה ללא תלות בזמינות שירות הצרכנים של OpenAI או בשינויי מדיניות.