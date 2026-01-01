התקינו את ezBookKeeping בלחיצה אחת.
מעקב כספים אישי קל משקל באירוח עצמי, עם ממשק משתמש מותאם למובייל, גרפים וסריקת קבלות.
בחרו תוכנית VPS עבור ezBookKeeping
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ezBookKeeping
ezBookKeeping היא אפליקציית כספים אישית קלת משקל בקוד פתוח, שתוכננה למעקב מהיר וללא חיכוך אחר הוצאות יומיות. בנויה כקונטיינר יחיד עם אחסון SQLite, היא פועלת בנוחות על חומרה מינימלית – מ-Raspberry Pi ועד ל-VPS קטן – ללא צורך בשרת מסד נתונים.
בניגוד לכלי הנהלת חשבונות כפולה כבדים יותר, ezBookKeeping מתמקדת במה שרוב האנשים באמת צריכים: ממשק נקי מותאם למובייל לרישום מהיר של עסקאות, הדמיית הוצאות לפי קטגוריות ושמירה על תקציבים אישיים. אירוח עצמי שומר על היסטוריית העסקאות שלכם פרטית לחלוטין, ללא שאפליקציית כספים של צד שלישי תראה אי פעם את נתוני ההוצאות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של ezBookKeeping
מובייל-פירסט PWA
התקינו את ezBookKeeping כאפליקציית ווב מתקדמת בכל טלפון, לצורך רישום הוצאות בחוויה דמוית אפליקציה מקורית, ללא הורדה מחנות אפליקציות.
סריקת קבלה ב-OCR
סרקו קבלות נייר כדי לחלץ באופן אוטומטי סכומי עסקאות וספקים, ובכך לצמצם את הזנת הנתונים הידנית.
תמיכה בריבוי מטבעות
מעקב אחר הוצאות במספר מטבעות עם המרת שער חליפין אוטומטית עבור נסיעות והוצאות בינלאומיות.
תרשימים וסטטיסטיקות
הציגו חזותית מגמות הוצאה לפי קטגוריה, חשבון ותקופת זמן עם גרפים מובנים וסטטיסטיקות סיכום.
ייבוא CSV ו-Alipay
ייבאו היסטוריית עסקאות מקובצי CSV ומפלטפורמות תשלום מרכזיות כולל Alipay ו-WeChat Pay.
למה להריץ את ezBookKeeping על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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