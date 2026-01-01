ezBookKeeping היא אפליקציית כספים אישית קלת משקל בקוד פתוח, שתוכננה למעקב מהיר וללא חיכוך אחר הוצאות יומיות. בנויה כקונטיינר יחיד עם אחסון SQLite, היא פועלת בנוחות על חומרה מינימלית – מ-Raspberry Pi ועד ל-VPS קטן – ללא צורך בשרת מסד נתונים.

בניגוד לכלי הנהלת חשבונות כפולה כבדים יותר, ezBookKeeping מתמקדת במה שרוב האנשים באמת צריכים: ממשק נקי מותאם למובייל לרישום מהיר של עסקאות, הדמיית הוצאות לפי קטגוריות ושמירה על תקציבים אישיים. אירוח עצמי שומר על היסטוריית העסקאות שלכם פרטית לחלוטין, ללא שאפליקציית כספים של צד שלישי תראה אי פעם את נתוני ההוצאות שלכם.