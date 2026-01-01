Hermes Workspace הוא ממשק משתמש אינטרנטי בקוד פתוח שהופך את סוכן ה-AI של Hermes (מאת NousResearch) למרכז פיקוד עשיר בתכונות. הוא מאחד צ'אט מרובה מודלים, זיכרון מתמשך, קטלוג של למעלה מ-100 מיומנויות, טרמינל מובנה מבוסס דפדפן, ו-Conductor לתיאום תת-סוכנים מקבילים — הכל בממשק אחד באירוח עצמי.

אירוח עצמי של Hermes Workspace ב-VPS שלכם אומר שהשיחות שלכם, זיכרון הסוכן והאישורים נשארים בתשתית שלכם. אתם מקבלים שליטה מלאה על ספק ה-AI שבו אתם משתמשים (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, ועוד), ללא עמלות לפי הודעה וללא נתונים שעוזבים את השרת שלכם.