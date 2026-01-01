פרוסו Hermes Workspace בהתקנה בלחיצה אחת.
מרכז פיקוד קוד פתוח עבור סוכן ה-AI שלכם Hermes — צ'אט, זיכרון, כישורים, טרמינל וקבצים בממשק אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Hermes Workspace
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hermes Workspace
Hermes Workspace הוא ממשק משתמש אינטרנטי בקוד פתוח שהופך את סוכן ה-AI של Hermes (מאת NousResearch) למרכז פיקוד עשיר בתכונות. הוא מאחד צ'אט מרובה מודלים, זיכרון מתמשך, קטלוג של למעלה מ-100 מיומנויות, טרמינל מובנה מבוסס דפדפן, ו-Conductor לתיאום תת-סוכנים מקבילים — הכל בממשק אחד באירוח עצמי.
אירוח עצמי של Hermes Workspace ב-VPS שלכם אומר שהשיחות שלכם, זיכרון הסוכן והאישורים נשארים בתשתית שלכם. אתם מקבלים שליטה מלאה על ספק ה-AI שבו אתם משתמשים (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, ועוד), ללא עמלות לפי הודעה וללא נתונים שעוזבים את השרת שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Hermes Workspace
צ'אט רב-מודלי
החליפו בין Claude, GPT, Gemini, מודלים מקומיים של Ollama, וכל נקודת קצה תואמת OpenAI, באמצע שיחה מבלי לאבד הקשר.
זיכרון מתמשך ו-100+ כישורים
הסוכן זוכר לאורך סשנים ויכול לשאוב מתוך קטלוג עשיר של מיומנויות. עיינו וערכו זיכרון ומיומנויות בזמן אמת מממשק המשתמש.
מסוף משולב
הריצו פקודות ישירות בתוך סביבת העבודה עם pty מובנה בדפדפן בצבע מלא — ללא מעבר לסשן SSH נפרד.
Conductor — סוכנים מקבילים
הפעל ונטר מספר סוכני משנה במקביל עם מתאם משימות Conductor ורשת עובדים חיה.
מובייל תחילה PWA
פונקציונליות מלאה במחשב שולחני, בטאבלט ובטלפון. התקינו למסך הבית שלכם ו-הפעילו עם התראות דחיפה.
בעלות על נתונים באחסון עצמי
כל סשני הסוכן, הזיכרון ופרטי הגישה ל-API נשארים ב-VPS שלכם, ללא הגבלות שימוש וללא שיתוף נתונים עם צד שלישי.
למה להריץ את Hermes Workspace על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.