פרוסו Agenta בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת LLMOps בקוד פתוח המשלבת הנדסת פרומפטים, הערכה ויכולת תצפית בסביבת עבודה מאוחדת אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור Agenta
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Agenta
Agenta היא פלטפורמת LLMOps מקצה לקצה המאחדת את זרימות העבודה לשליחת יישומי LLM לייצור. צוותים משתמשים בה כדי לבצע איטרציות על פרומפטים בסביבת עבודה צד-לצד (playground), לנהל גרסאות של תצורות, להריץ הערכות אוטומטיות מול ערכות בדיקה, ולעקוב אחר בקשות חיות עם נראות מלאה — הכל מאותו ממשק.
אירוח עצמי ב-VPS משלכם שומר פרומפטים, מערכי נתונים להערכה ונתוני מעקב בתוך תשתית שאתם שולטים בה. אין עמלות לפי משתמש, אין מכסות אסימונים על מעקבים, וחופש מלא לשלב כל ספק LLM באמצעות ה-SDK ושירותי הפרוקסי הכלולים.
פיצ'רים עיקריים של Agenta
פרומפט סביבת ניסוי
השוו פרומפטים זה לצד זה בין מודלים ופרמטרים בסביבת עבודה ויזואלית, ולאחר מכן קדמו גרסאות מנצחות לתצורות מנוהלות גרסאות.
הערכה אוטומטית
הריצו פרומפטים מול ערכות בדיקה באמצעות מעריכים מובנים או קוד מותאם אישית כדי לדרג נכונות, דמיון ו-רגרסיות לפני הפריסה.
יכולת תצפית LLM
עקבו אחר כל בקשה באמצעות spans מקוננים עם מדדי קלט, פלט, זמן אחזור ועלות מלאים עבור כל ספק או framework של LLM.
ניהול גרסאות פרומפט
נהלו תצורות פרומפטים כארטיפקטים מנוהלי גרסאות עם סביבות, שחזורים ורגיסטרי שמפריד פרומפטים מקוד היישום.
פריימוורק אגנוסטי
SDKs ו-מעקב תואם OpenTelemetry משתלבים עם LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, וכל ערימת LLM אחרת.
למה להריץ את Agenta על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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