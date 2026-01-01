Agenta היא פלטפורמת LLMOps מקצה לקצה המאחדת את זרימות העבודה לשליחת יישומי LLM לייצור. צוותים משתמשים בה כדי לבצע איטרציות על פרומפטים בסביבת עבודה צד-לצד (playground), לנהל גרסאות של תצורות, להריץ הערכות אוטומטיות מול ערכות בדיקה, ולעקוב אחר בקשות חיות עם נראות מלאה — הכל מאותו ממשק.

אירוח עצמי ב-VPS משלכם שומר פרומפטים, מערכי נתונים להערכה ונתוני מעקב בתוך תשתית שאתם שולטים בה. אין עמלות לפי משתמש, אין מכסות אסימונים על מעקבים, וחופש מלא לשלב כל ספק LLM באמצעות ה-SDK ושירותי הפרוקסי הכלולים.