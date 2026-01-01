SnapOtter היא פלטפורמת מניפולציית תמונות באירוח עצמי המשלבת ערכת כלי עריכה מקיפה — שינוי גודל, חיתוך, דחיסה, המרה, סימן מים ועוד — עם יכולות AI מקומיות הכוללות הסרת רקע, שיפור רזולוציית תמונות, OCR ושחזור תמונות. כל העיבוד מתבצע על השרת שלכם באמצעות CPU או GPU, כך שקבצים מקוריים ותוצאות לעולם אינם עוברים דרך שירותים חיצוניים.

עם תמיכה ב-55+ פורמטים של קלט, כולל 23 פורמטים של RAW מצלמה ו-14 פורמטים של פלט, SnapOtter מטפלת בכל דבר, מעריכות תמונה בודדות מהירות ועד תהליכי עבודה מורכבים של אצווה שנבנו באמצעות בונה הצינורות הוויזואלי שלה. REST API עם תיעוד Swagger אינטראקטיבי הופך את השילוב של עיבוד תמונות לכל יישום או אוטומציה לפשוט.