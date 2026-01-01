התקנת SnapOtter בלחיצה אחת.
חבילת עיבוד תמונות באירוח עצמי עם 55+ כלים, תכונות AI מקומיות וצינורות אצווה — התמונות לעולם לא עוזבות את השרת שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SnapOtter
SnapOtter היא פלטפורמת מניפולציית תמונות באירוח עצמי המשלבת ערכת כלי עריכה מקיפה — שינוי גודל, חיתוך, דחיסה, המרה, סימן מים ועוד — עם יכולות AI מקומיות הכוללות הסרת רקע, שיפור רזולוציית תמונות, OCR ושחזור תמונות. כל העיבוד מתבצע על השרת שלכם באמצעות CPU או GPU, כך שקבצים מקוריים ותוצאות לעולם אינם עוברים דרך שירותים חיצוניים.
עם תמיכה ב-55+ פורמטים של קלט, כולל 23 פורמטים של RAW מצלמה ו-14 פורמטים של פלט, SnapOtter מטפלת בכל דבר, מעריכות תמונה בודדות מהירות ועד תהליכי עבודה מורכבים של אצווה שנבנו באמצעות בונה הצינורות הוויזואלי שלה. REST API עם תיעוד Swagger אינטראקטיבי הופך את השילוב של עיבוד תמונות לכל יישום או אוטומציה לפשוט.
פיצ'רים עיקריים של SnapOtter
תמיכה ב-55+ פורמטים
מעבד קובצי JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 פורמטים של קבצי RAW למצלמה, ועוד — המרה בין כל פורמט נתמך בפעולה אחת.
עיבוד AI מקומי
הסרת רקע, שיפור רזולוציית תמונה, OCR, שיפור פנים ושחזור תמונות פועלים במלואם על ה-CPU או ה-GPU של ה-VPS שלכם — ללא קריאות API חיצוניות או שיתוף נתונים.
בונה צינורות חזותי
שרשרו פעולות תמונה מרובות לצינורות עבודה (pipelines) הניתנים לשימוש חוזר עבור עיבוד אצווה, כך שתהליכי עבודה חוזרים יפעלו אוטומטית ללא צעדים ידניים בכל פעם.
REST API עם תיעוד
כל כלי נגיש באמצעות REST API מתועד עם Swagger UI אינטראקטיבי בכתובת /api/docs, מה שמקל על שילוב עיבוד תמונה ביישומים ובסקריפטים.
עיבוד אצווה
העלו ושנו תיקיות שלמות של תמונות במשימה אחת, ביישום אותן פעולות על פני מאות קבצים בו-זמנית.
למה להריץ את SnapOtter על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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