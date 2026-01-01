jfa-go הוא כלי ניהול משתמשים נלווה באירוח עצמי עבור Jellyfin (עם תמיכה משנית ב-Emby) שמחליף יצירת חשבונות ידנית בקישורי הזמנה ניתנים לשיתוף. כל הזמנה יכולה להחיל פרופיל Jellyfin השולט בגישה לספרייה, במגבלות המרה (transcoding) ובהגדרות שרת אחרות, בעוד שאפשרויות למגבלות שימוש, תאריכי תפוגה, כללי סיסמה ו-CAPTCHA מעניקות למנהלים שליטה הדוקה על מי נרשם וכיצד.

אירוח עצמי של jfa-go לצד Jellyfin מסיר את החיכוך שבצירוף בני משפחה, חברים או תומכים בתשלום, מוסיף תהליכי איפוס סיסמה הפועלים עם תכונת "שכחתי סיסמה" המובנית של Jellyfin, ומחבר התראות משתמשים ל-Discord, Telegram, Matrix ודוא"ל מבלי למסור נתונים כלשהם לשירותי צד שלישי.