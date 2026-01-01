התקינו jfa-go בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול משתמשים מבוסס הזמנות עבור Jellyfin עם פרופילים, איפוס סיסמאות ו-התראות מרובות ערוצים.
בחרו תוכנית VPS עבור jfa-go
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם jfa-go
jfa-go הוא כלי ניהול משתמשים נלווה באירוח עצמי עבור Jellyfin (עם תמיכה משנית ב-Emby) שמחליף יצירת חשבונות ידנית בקישורי הזמנה ניתנים לשיתוף. כל הזמנה יכולה להחיל פרופיל Jellyfin השולט בגישה לספרייה, במגבלות המרה (transcoding) ובהגדרות שרת אחרות, בעוד שאפשרויות למגבלות שימוש, תאריכי תפוגה, כללי סיסמה ו-CAPTCHA מעניקות למנהלים שליטה הדוקה על מי נרשם וכיצד.
אירוח עצמי של jfa-go לצד Jellyfin מסיר את החיכוך שבצירוף בני משפחה, חברים או תומכים בתשלום, מוסיף תהליכי איפוס סיסמה הפועלים עם תכונת "שכחתי סיסמה" המובנית של Jellyfin, ומחבר התראות משתמשים ל-Discord, Telegram, Matrix ודוא"ל מבלי למסור נתונים כלשהם לשירותי צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של jfa-go
הרשמה מבוססת הזמנות
צרו קישורי הזמנה ניתנים לשיתוף עם מגבלות שימוש, תאריכי תפוגה, ופרופילי Jellyfin לכל קישור, כך שכל אורח יקבל את הגישה הנכונה באופן אוטומטי.
איפוס סיסמה בשירות עצמי
התממשקו לתהליך "שכחתי סיסמה" של Jellyfin או חשפו דף "החשבון שלי" כך שמשתמשים יאפסו פרטי התחברות מבלי לפנות למנהל מערכת.
התראות רב-ערוציות
פנו למשתמשים דרך Discord, Telegram, Matrix, או אימייל עבור אזהרות תפוגה, הודעות ואירועי חשבון באמצעות תבניות Markdown.
ניהול משתמשים בכמות גדולה
צפו בכל חשבונות Jellyfin בפאנל ניהול אחד ואפשרו, השביתו, מחקו או הגדירו מחדש משתמשים בבת אחת, במקום אחד בכל פעם.
כללי תפוגת חשבון
צרף תוקף מוגבל בזמן להזמנות, כך שחברות ניסיון או חברות בתשלום יושבתו או יימחקו באופן אוטומטי לאחר תקופה קבועה.
סנכרון Ombi ו-Jellyseerr
שמרו שמות משתמש, סיסמאות ופרטי קשר מסונכרנים בין jfa-go, Ombi ו-Jellyseerr כך שבקשות יישארו מקושרות לחשבון הנכון.
למה להריץ את jfa-go על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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